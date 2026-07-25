Abbandona mobili in strada, le telecamere riprendono tutto: scatta la multa da mille euro

Genova. Un abbandono illecito di rifiuti ingombranti è stato sanzionato dalla Polizia Locale a Sampierdarena, grazie a un’attività investigativa e a una segnalazione di Amiu. L’autore del gesto è stato rintracciato, multato per 1.000 euro e obbligato a ripulire tutto.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia locale nel quadro dei controlli contro il degrado urbano, basati sull’uso delle telecamere di videosorveglianza e sul pattugliamento del territorio. L’episodio al centro dell’intervento si è verificato nei pressi della postazione Ecovan di via dei Landi, un’area recentemente dotata di un nuovo impianto di controllo video.

Dopo aver scaricato i rifiuti, il responsabile si era allontanato a bordo di un’auto intestata a una persona residente fuori regione. Gli agenti sono però riusciti a risalire all’effettivo utilizzatore del mezzo analizzando i transiti dei giorni precedenti e, al termine degli accertamenti, gli hanno contestato la violazione con una sanzione amministrativa.

In seguito all’intervento, il trasgressore ha dovuto recuperare i rifiuti e conferirli correttamente presso l’isola ecologica di Pra’, oltre a dover presentare la documentazione che attesta il corretto smaltimento. Nel mese di luglio l’Unità Territoriale Sampierdarena ha accertato altre dieci violazioni ambientali, mentre sono in corso accertamenti per identificare altri quattro responsabili.

“Da mesi abbiamo intensificato i controlli della Polizia Locale sull’abbandono dei rifiuti e il numero delle sanzioni è aumentato- dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi- Il nostro obiettivo è cambiare i comportamenti. Oggi i cittadini hanno a disposizione numerosi servizi per smaltire correttamente i rifiuti ingombranti, dal ritiro gratuito a domicilio di AMIU alle isole ecologiche e agli Ecovan. Per questo non esistono più scuse: abbandonare i rifiuti significa scegliere consapevolmente di danneggiare la città e chi la vive ogni giorno”.