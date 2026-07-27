Monte Contessa al collasso: aumentano gli animali accolti, via alla campagna contro gli abbandoni

Genova. Inizia anche a Genova e in Liguria il mese più critico sul fronte dell’abbandono degli animali. Ad agosto, complici ferie e vacanze, ancora troppe persone prendono purtroppo la scellerata decisione di abbandonare cani e gatti, condannandoli spesso a morte certa.

Soltanto due giorni fa la Croce Gialla ha salvato un cane legato con una catena al guardrail, lungo una strada, a circa un chilometro dal canile comunale di Monte Contessa. E proprio alla luce di questi episodi sia il Comune sia la Regione hanno avviato una campagna di sensibilizzazione.

Il canile e il gattile di Monte Contessa oggi si trovano in una situazione di estremo affanno e grave difficoltà. Con riferimento al gattile, la struttura, che già ospitava 59 gatti oltre ai numerosi cani presenti, ha dovuto fare fronte ad un improvviso nuovo afflusso a seguito del sequestro giudiziario di numerosi gatti di razza e poi a ulteriori ingressi. Ora i gatti ospitati sono quasi 80.

“I felini sequestrati a metà luglio non sono al momento adottabili e possono essere affidati solo temporaneamente, ma ci sono altri animali che possono diventare i compagni di una vita – sottolinea la consigliera delegata alla Tutela e al Benessere degli Animali, Francesca Ghio – Come Comune stiamo lavorando per la realizzazione di una struttura che possa costituire il gattile comunale, con maggiori spazi dell’attuale, e per potenziare le colonie e le oasi feline della città, che sono gestite grazie al prezioso lavoro di volontarie e volontari”.

“Purtroppo assistiamo a un continuo afflusso di animali alla struttura di Monte Contessa, per i motivi più diversi. Tanti di questi animali aspettano solo le persone giuste per diventare compagni inseparabili. Ogni adozione conta: aiutate la struttura e rende felice un animale e la sua futura famiglia”, è l’appello di Ghio.

In parallelo la Regione ha diffuso la nuova campagna contro gli abbandoni che mostra un cane lasciato a bordo strada mentre un’auto si allontana: “Infame”, è la parola a corredo, unito a un appello: “L’abbandono degli animali d’affezione è un atto crudele che costituisce anche reato punito dal codice penale. Chi avvista un animale abbandonato, malato o ferito è invitato a chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112”.

L’abbandono di animali è un reato punito dall’articolo 727 del codice penale con l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La legge prevede sanzioni più gravi se il fatto accade su una strada e la sospensione della patente.