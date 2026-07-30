A Villa Imperiale in scena “Shrendingher!”, lo spettacolo che si scrive insieme al pubblico

Genova. Domenica 2 agosto 2026, alle ore 21.30, a Villa Imperiale prosegue la 36esima edizione della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage. In scena va “SHREDINGHER! Storie di una gatta che saltò dal balcone”, un’originale produzione della compagnia Caravan Sventura diretta da Federico Avenoso e Valentina Viviano, autori della pièce insieme a Sacha Guastavino. Gli attori Matteo Rebagliati e Federico Avenoso, con la partecipazione della voce registrata di Chiara Sacco, conducono uno spettacolo improvvisato e interattivo dove sono gli stessi spettatori a guidare lo svolgimento e l’esito della storia.

Al centro della vicenda c’è un giovane malato di solitudine, costretto ad uscire dalla sua comfort zone per inseguire la sua gatta, “cintura nera” di tentati suicidi dal balcone. Ben presto il protagonista si trova di fronte a un bivio: due porte socchiuse che sembrano condurre ad altri mondi. Da qui in avanti la parola passa interamente agli spettatori: come nei classici libri-game anni ’80, è il pubblico in sala a votare e decidere in tempo reale quale strada intraprendere, guidando l’andamento dello show e le improvvisazioni degli attori tra i generi letterari più disparati: dal noir alla fiaba, dal western alla fantascienza.

Dietro una narrazione giocosa e travolgente, “SHREDINGHER!” utilizza il pretesto dell’avventura per affrontare una tematica profonda: la difficoltà con cui spesso ci confrontiamo quando dobbiamo aprirci e fidarci degli altri. Tra inseguimenti nello spazio profondo, scoppiettanti scontri a fuoco e duelli con perfide principesse, il protagonista dovrà affrontare i propri fantasmi per provare a tornare a casa. Agli spettatori è affidata anche l’ultima parola: spetterà infatti a loro decidere il finale, scegliendo se abbandonare il protagonista nella sua chiusura o aiutarlo ad aprirsi finalmente all’altro. Uno spettacolo dinamico e mai uguale a sé stesso, da vedere e rivedere per scoprirne le diverse diramazioni.

Caravan Sventura è una compagnia teatrale nata nel 2020 e gestita dall’Associazione culturale Pagina Fenice. Il debutto avviene nel 2022 con l’omonimo spettacolo itinerante “Caravan Sventura”; nel 2023 Caravan Sventura è tra le compagnie vincitrici del bando “Start&Go – Il teatro si fa impresa”, che fornisce ai partecipanti le competenze per operare a livello professionistico nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Seguono gli spettacoli “Creepypesto – Storie dell’orrore” (2023), “Inedia” (2024) e “SHREDINGHER! – Storie di una gatta che saltò dal balcone” (2024).

“Ridere d’agosto ma anche prima” rientra tra le rassegne vincitrici del bando “Genova città dei Festival 2026” del Comune di Genova e si avvale del patrocinio di Regione Liguria.

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova) oppure online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle ore 20.