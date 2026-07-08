A Riva Trigoso torna il Silent reading party: letture sulla spiaggia in silenzio

Sestri Levante. Leggere in silenzio, cullati dal rumore del mare, per poi condividere impressioni e passioni letterarie davanti a un aperitivo o a una pizza sulla spiaggia. Dopo l’ottima risposta del pubblico al primo incontro, il Silent Reading Party sulla spiaggia di Renà a Riva Trigoso si trasforma in un vero e proprio ciclo di appuntamenti che accompagnerà lettori e lettrici per tutta l’estate 2026.

L’iniziativa, organizzata dalla critica letteraria, redattrice culturale ed editor Debora Lambruschini in collaborazione con il Bar 4 Venti, nasce con l’obiettivo di staccare la spina dalla frenesia quotidiana e dagli schermi degli smartphone, celebrando la lettura come atto sia intimo che comunitario. La formula dei prossimi appuntamenti si arricchisce: ogni serata sarà guidata da un percorso di chiacchiere letterarie ideato per stimolare il confronto e offrire spunti di riflessione sempre nuovi e stimolanti.

Come funziona il Silent reading party

L’appuntamento è fissato sempre alle ore 20:00 davanti al Bar 4 Venti di Renà, per poi scendere insieme sulla spiaggia. I partecipanti dovranno portare con sé un libro (di qualsiasi genere) e un telo mare o una sdraio per accomodarsi sulla sabbia.

Il programma della serata prevede:

45 minuti di lettura silenziosa assoluta, senza l’uso del telefono cellulare.

A seguire, il momento conviviale: mentre si cena o si fa aperitivo, si darà il via a una chiacchierata letteraria informale, condividendo riflessioni e spunti a partire dalle storie portate dai partecipanti e dal filo conduttore della serata.

Il calendario degli appuntamenti di luglio e agosto

Il programma alternerà serate dedicate alla pizza a incontri con aperitivo:

Mercoledì 15 luglio – Reading Party + Pizza

Giovedì 30 luglio – Reading Party + Aperitivo

Martedì 11 agosto – Reading Party + Pizza

Venerdì 28 agosto – Reading Party + Aperitivo

Modalità di partecipazione e prenotazione

Per garantire la migliore organizzazione logistica, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e costi e per riservare il proprio posto è necessario inviare una email all’indirizzo lambruschini.d@gmail.com specificando il proprio nominativo e il numero di eventuali accompagnatori o prenotarsi presso il bar 4 venti.