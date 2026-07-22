A Palazzo Ducale il 23 luglio inaugura la mostra sul Ponte Morandi

Genova. Palazzo Ducale non chiude mai. Continua l’offerta culturale estiva della Fondazione per la Cultura che oltre a proporre nel Sottoporticato la grande mostra su Mimmo Rotella, uno dei maggiori protagonisti del panorama artistico del secondo dopoguerra, prevede per domani, giovedì 23 luglio due appuntamenti: alle 18 viene inaugurata in Sala Ducale Spazio Aperto la mostra fotografica di Gigi Cifali “Ponte Morandi: deconstructions”, che rimarrà visitabile fino al 30 agosto. Si tratta di sette opere della serie Scomposizioni che mostrano macerie del Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto 2018. Le parti precipitate del viadotto, costruito negli anni Sessanta, sono tuttora conservate a fini di prova nel processo sul collasso che provocò la morte di 43 persone, 11 feriti e 566 sfollati.
Il lavoro è stato realizzato nel 2020 all’interno del magazzino, in cui i reperti sotto sequestro sono stati custoditi prima di essere spostati in un altro luogo. Dal 2024, la struttura recuperata ospita il Memoriale.
I monumentali frammenti di calcestruzzo trapassato da cavi d’acciaio, ordinatamente sparsi nel chiuso dell’hangar, sono ritratti mentre giacciono coperti da teli di plastica trasparente. Come dei simulacri, questi resti di una continuità nello spazio, materializzano il vuoto e trattengono la memoria depositata sulla superficie. Le prospettive rivelano forme isolate che, percepite attraverso strati di trasparenze, sembrano private di forza gravitazionale.
In serata alle ore 21 primo appuntamento nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale con I Notturni en plein air, quattro concerti per pianoforte nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e la GOG – Giovine Orchestra Genovese presentano la dodicesima edizione del ciclo estivo dedicato al pianoforte solo, in programma fino al 13 agosto 2026.
Ad esibirsi saranno Beatrice ed Eleonora Dallagnese, pianoforte a quattro mani
Il programma è dedicato alla danza romantica, tra i 16 Valzer op. 39 e le Danze Ungheresi n. 1-10 di Johannes Brahms e le Tre Danze Militari D 733 di Franz Schubert.
Info e biglietteria: intero: € 10 Ridotto under 30: € 5 Abbonamento 4 serate: € 25.
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