A Genova prende il via Lonely Planet UlisseFest: il programma e gli ospiti del primo giorno

Genova. C’è una parola che accompagna da sempre il viaggio: partire. Ma partire non significa necessariamente allontanarsi. Può voler dire cambiare prospettiva, mettere in discussione certezze, cercare nuovi punti di vista. È da questa riflessione che nasce Elogio della fuga, il tema della IX edizione di Lonely Planet UlisseFest – La Festa del Viaggio, in programma a Genova dal 10 al 12 luglio 2026.

Per tre giorni il capoluogo ligure si trasformerà in una grande mappa del mondo aperta sul Mediterraneo. I palazzi storici, le piazze, il Porto Antico, i moli, i giardini e gli spazi affacciati sul mare accoglieranno oltre cinquanta appuntamenti dedicati ai molti significati del viaggio: esplorazione geografica, ricerca culturale, scoperta di sé, lettura del presente, immaginazione del futuro.

Nata da un’idea di Lonely Planet e diventata negli anni uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla cultura del viaggio, UlisseFest riunisce ogni anno scrittori, giornalisti, fotografi, divulgatori, musicisti, esploratori, scienziati e viaggiatori provenienti da discipline e percorsi differenti. A Genova il festival trova una delle sue sedi più naturali: città di mare, di partenze e ritorni, di commerci e migrazioni, di incontri tra culture e mondi diversi.

Quest’anno il programma si muove tra geopolitica e letteratura, grandi esplorazioni e musica, città globali e territori marginali, intrecciando un racconto corale che attraversa territori, continenti e discipline. La sostenibilità, valore che da sempre ispira la visione del viaggio di Lonely Planet, trova una concreta espressione nella collaborazione con Regionale Trenitalia, Official Green Partner. Treni, cammini, biciclette, gastronomia e artigianato diventano così strumenti per esplorare il mondo in modo più consapevole, valorizzando comunità, culture e territori.

Il programma di venerdì 10 luglio

Ore 10.30 – 13.00 – Visit Genoa, Bureau IAT Garibaldi

Tour delle Botteghe Storiche – Special Edition | Con Andrea Formenti.

Accompagnati da una guida professionista e da Andrea Formenti di Lonely Planet, i partecipanti attraverseranno il centro storico seguendo un percorso che intreccia artigianato, tradizioni mercantili, cultura gastronomica e storie di famiglia.

Ore 16.00 – 17.00 – Palazzo Tobia Pallavicino

AstroViktor – Parlami dell’Universo | Con Vittorio Baraldi (AstroViktor).

All’UlisseFest AstroViktor porta Parlami dell’Universo, incontro nato dal suo primo libro e da una domanda semplice e decisiva: perché continuiamo a guardare oltre? Ingegnere aerospaziale e divulgatore, Vittorio Baraldi ci accompagna tra missioni, racconti e visioni future: dalla Luna a Marte, fino ai confini del Sistema Solare.

Ore 17.00 – 18.00 – Palazzo Tobia Pallavicino

Mar Nero: sei paesi, le leggende, la guerra | Con Marco Ansaldo.

Il Mar Nero diventa una lente sul presente nell’incontro con il giornalista e analista geopolitico Marco Ansaldo, autore di Mare Nero. Sei paesi, le leggende, la guerra. Tra storia e attualità, dalle rotte antiche alle tensioni tra Russia e Ucraina, si snoda un viaggio lungo le sue coste: Odessa, Batumi, la Crimea, la Turchia.

Ore 17.30 – 18.30 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Da New York a Genova. Storie di città che cambiano | Con Bill de Blasio, Silvia Salis, Paolo Mulassano e Sabina Minardi.

Due città affacciate sull’acqua, due modi diversi di vivere il mondo, un dialogo sulle trasformazioni urbane e sul futuro delle comunità. Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l’ex sindaco di New York Bill de Blasio incontra la sindaca di Genova Silvia Salis per raccontare cosa significa oggi guidare città attraversate da persone, culture, desideri e cambiamenti continui.

Ore 18.30 – 19.30 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Uno Stradivari a Genova | Con Edoardo Zosi e Riccardo Angeloni.

Quasi trecento anni di storia racchiusi in un violino che continua a viaggiare e a raccontare il mondo attraverso il suo suono. Lo Stradivari Vesuvio 1727, tra i tesori più preziosi custoditi a Cremona, arriva a Genova con l’archetto del violinista Edoardo Zosi e i racconti di Riccardo Angeloni.

Ore 19.00 – 20.00 – Mentelocale Bistrot, Palazzo Rosso

Clan Acustico | Con Raffaele Costantino.

Clan Acustico, il podcast-documentario sonoro ideato e scritto da Raffaele Costantino, arriva dal vivo. Sul palco prende forma una drammaturgia fatta di field recording, materiali d’archivio e storie rimaste ai margini del racconto dominante, in cui l’ascolto diventa una forma di antropologia.

Ore 19.30 – 20.30 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Elogio della fuga | Con Tony Wheeler e Chiara Francini.

Partire per vedere il mondo, per cambiare prospettiva, allontanarsi dalle abitudini. Tony e Maureen Wheeler hanno attraversato il pianeta (e continuano a farlo) quando molti luoghi erano ancora imprevedibili, lontani dalle rotte del turismo globale. Da quei viaggi, fatti di curiosità, incontri e libertà, sarebbe nata Lonely Planet.

Ore 20.00 – 22.00 – Mentelocale Bistrot, Palazzo Rosso

Kitchen Confidential | Sapori del Veneto – Aperitivo Gourmet

Ci sono territori che si raccontano meglio a tavola che sulle mappe. Il Veneto è uno di questi. Un aperitivo gourmet tra degustazioni e racconti per esplorare una regione in cui paesaggio, storia e cultura materiale si intrecciano da secoli, lasciando tracce che vanno dai siti UNESCO alle produzioni che ancora oggi ne definiscono l’identità.

Ore 20.30 – 23.30 – Giardini Luzzati

Capital Party Live | Con Andrea Prezioso.

Il Capital Party Live arriva all’UlisseFest con Andrea Prezioso: due ore di musica che attraversano funk, disco e dance senza indulgere nella nostalgia né nei revival più scontati. In scaletta, brani che hanno attraversato epoche diverse – da Stevie Wonder ai Daft Punk, dagli Earth, Wind & Fire a Bruno Mars – insieme a remix e incursioni più attuali.

Ore 21.00 – 22.30 – Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

LiberTango. Da Genova a Buenos Aires | Con Gloria Campaner, Mario Stefano Pietrodarchi, Alessandro Carbonare, Andrea Vighi e Chiara Benati.

C’è stato un tempo in cui le navi partivano dal porto di Genova verso Buenos Aires portando con sé vite e voglia di futuro. LiberTango ci riporta quell’eco lontano: un viaggio musicale che attraversa l’oceano e ritrova nel tango il filo che da sempre unisce l’Italia e l’Argentina.

Con il pianoforte di Gloria Campaner, insieme a clarinetto, bandoneon e danza, l’universo di Astor Piazzolla torna a muoversi tra le atmosfere di Le quattro stagioni di Buenos Aires e Oblivion. La musica diventa racconto di partenze e ritorni, di identità che si trasformano attraversando il mare. Più che un concerto, uno spettacolo che evoca il viaggio degli emigranti, il dialogo tra due città di porto e la forza di una musica nata dall’incontro tra mondi diversi. Un tango vivo, libero, capace ancora oggi di custodire memoria e desiderio di altrove.

Ore 21.30 – 22.30 – Axpo Arena del Mare, Porto Antico

Francesco Gabbani in concerto | Con Francesco Gabbani.

All’Arena del Mare, Francesco Gabbani sale sul palco per Porto Antico EstateSpettacolo 2026. Capace di muoversi tra ironia e profondità, il cantautore carrarese costruisce dal vivo un racconto che alterna slanci ritmici e momenti più raccolti. Le canzoni diventano un filo continuo, sostenuto da un dialogo diretto con il pubblico, tra leggerezza e sguardi più lucidi sul presente.

Organizzato da Live in Genova Festival, in collaborazione con UlisseFest.