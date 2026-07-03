Cantieri 4 assi, i lavori si sposano in Valbisagno: al via la riasfaltatura con il “Chromasphalt”

Genova. Il primo luglio sono iniziate in corso Buenos Aires le riasfaltature delle strade oggetto dei lavori dei 4 assi. Dopo via Cadorna e via XX Settembre, i cantieri si sposteranno in Valbisagno, mentre le strade del centro saranno ripavimentate con asfalto “bianco” di ultima generazione.

Gli aggiornamenti arrivano dall’assessore comunale alle opere infrastrutturali e strategiche, lavori pubblici e manutenzioni, Massimo Ferrante, che ha annunciato che il termine del 30 giugno fissato dal ministero per la realizzazione dei primi 25 chilometri di tracciato degli assi di forza è stato prorogato al 31 luglio.

“Ci sono state problematiche in altri Comuni – sottolinea Ferrante – non a Genova dove, pur essendo partiti da zero nel luglio 2025 per l’inerzia dell’amministrazione precedente, eravamo pronti a rendicontare la prima tranche di lavori nel pieno e rigoroso rispetto del cronoprogramma”.

“È nostra ferma volontà restituire, il prima possibile, piena funzionalità e sicurezza ai manti stradali interessati dai cantieri dei 4 assi – prosegue Ferrante – Siamo partiti a inizio luglio da corso Buenos Aires: i lavori, a cura di ICM, si sposteranno successivamente in via Cadorna e in via XX Settembre, con l’obiettivo di terminarli entro la fine del mese di luglio. Una volta conclusi, i cantieri si sposteranno a Prato da dove le lavorazioni proseguiranno, in direzione mare, lungo tutta la Valbisagno”.

Sul fronte della riasfaltatura, in accordo con la Soprintendenza le strade saranno ripavimentate con un asfalto cromatico chiaro di ultima generazione, il “Chromasphalt”: si inizierà tra fine luglio e inizio agosto da via XXV Aprile e piazza Fontane Marose, per proseguire da un lato in via Balbi e piazza Acquaverde, dall’altro verso De Ferrari. I lavori saranno eseguiti da Aster attingendo le risorse al finanziamento complessivo per i 4 assi.

“Stiamo dando massima attenzione anche al problema, molto sentito, dei chiusini rumorosi di cui è iniziata la progressiva sostituzione circa 15 giorni fa – conclude Ferrante – Tuttavia, per diminuire da subito l’impatto acustico sui cittadini, e in attesa della messa a terra e conclusione del piano, abbiamo già cominciato a dotare di guarnizioni temporanee, atte ad attenuare il rumore, i chiusini che saranno via via sostituiti. Tuttavia, non ci sarà bisogno di rimpiazzare alcuni chiusini che, al termine delle lavorazioni, verranno eliminati, coperti o saldati, consentendo di eliminare completamente i rumori”.