“Wine and protest”, il nuovo appuntamento tra convivialità e mobilitazione territoriale del comitato “Insieme per la Val Bisagno”

Genova. Un appuntamento conviviale per stare insieme e confrontarsi sui temi e le problematiche del territorio. Questo è l’intento del comitato “Insieme per la Val Bisagno”, che da tempo si pone come aggregatore delle istanze che attraversano i quartieri della vallata e che ha organizzato per mercoledì 17 Giugno a partire dalle ore 20.30 presso Impianto Sportivo “Blandino” San Gottardo un nuovo incontro aperto al pubblico, denominato “Wine and protest”.

“Il comitato “Insieme per la Val Bisagno” per la prima volta a Genova ha deciso di organizzare un evento particolare insolito, una specie di riunione all’aperto, con la possibilità di stare tutti insieme e confrontarsi, avendo a disposizione Bevande/Bibite per tutti i cittadini genovesi e non solo, offerte dal comitato stesso – si legge nel comunicato che lancia l’iniziativa – Come afferma la Presidente Alessia Traverso, con questa nostra nuova iniziativa sullo stile americano, vogliamo valorizzare i singoli quartieri, avvicinando il più possibile tutte le fasce anagrafiche alla difesa del proprio rione e al miglioramento strutturale e ambientale della Valle, con una visione futura più ampia che mira alla tutela della nostra città”.

“Mentre la Coordinatrice Rosa “Carla” Vagge ormai da anni promotrice di varie iniziative in sostegno e tutela della Val Bisagno, dichiara che in questi anni Post-Covid abbiamo potuto toccare da vicino la delusione e il progressivo distacco Cittadino Politica che, scaturisce la netta e graduale decadenza economica sociale dei vari quartieri e, noi in questo momento più che mai – rilanciano – cerchiamo di iniettare fiducia e speranza, quello che da anni non fa nessuno, Ascoltando i cittadini, per riaccendere nei cuori delle persone una positività che si trasmette nel benessere migliorativo della Valle, invitando sempre più persone a partecipare alle nostre assemblee pubbliche”.