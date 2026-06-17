“Where Olive Trees Weep”: a Genova il documentario che racconta il dolore e la resistenza del popolo palestinese

Genova. Un racconto intenso e profondo delle ferite, della resilienza e della ricerca di giustizia del popolo palestinese. Giovedì 18 giugno alle ore 19, nella Sala 2 del cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54r), Viva Viva Palestina Genova e Defence for Children International Italia promuovono la proiezione del documentario Where Olive Trees Weep – Dove piangono gli ulivi. Nessuno è libero finché non siamo tutti liberi, opera del regista e produttore genovese Maurizio Benazzo. Al termine della proiezione seguirà un dibattito pubblico con lo stesso Benazzo e con Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia. Il ricavato della serata, con ingresso a 10 euro, sarà destinato a sostenere le attività di Viva Viva Palestina.

Attraverso le testimonianze della giornalista e terapeuta palestinese Ashira Darwish, dell’attivista Ahed Tamimi, della giornalista israeliana Amira Hass e del medico e terapeuta Gabor Maté, il documentario offre uno sguardo diretto sulle conseguenze dell’occupazione israeliana nei territori palestinesi, affrontando temi come il trauma, la perdita, la detenzione, la confisca delle terre, la negazione dei diritti fondamentali e la capacità di resistenza delle comunità coinvolte.

“La visione di questo film restituisce con precisione la misura di quanto il popolo palestinese abbia sofferto nel corso della storia: la brutalità e la violenza dell’occupazione israeliana, ma anche la grave inadempienza e il silenzio della comunità internazionale – dichiara Pippo Costella, direttore di Defence for Children International Italia –. È un documento di denuncia che mostra e testimonia una straordinaria resistenza, insieme alla bellezza e all’umanità di una voce e di un appello che ci riguarda tutti”.

Where Olive Trees Weep accompagna lo spettatore in un viaggio tra storie individuali e collettive che raccontano il costo umano dell’occupazione e, allo stesso tempo, la forza con cui il popolo palestinese continua a difendere la propria identità, la propria cultura e il proprio diritto a vivere in libertà. La proiezione rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto pubblico su una delle questioni più drammatiche e controverse del nostro tempo, attraverso il linguaggio del cinema documentario e il racconto diretto dei protagonisti.

“Viva Viva Palestina è una rete di artisti nata a Genova nel novembre 2023 a sostegno del popolo palestinese – spiega Gaea Riondino –. Siamo convinti che dare voce alla loro arte e alla loro cultura sia un atto necessario per sostenere la lotta di liberazione dall’occupazione coloniale israeliana della Palestina. Per questo promuoviamo con entusiasmo e determinazione il documentario Dove piangono gli ulivi: una voce che si leva nel silenzio generale sulla tragedia del popolo palestinese. Una battaglia culturale e di informazione, per testimoniare che nulla è cominciato il 7 ottobre 2023″.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e informazione che Defence for Children International Italia porta avanti sui temi dei diritti umani, della protezione dell’infanzia e delle conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili, con particolare attenzione alla condizione dei bambini e delle bambine che vivono nei territori interessati dalle guerre e dalle occupazioni militari.