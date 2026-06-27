Liguria, oltre 650 mila euro per progetti di welfare di comunità costruiti con il terzo settore

Genova. La Regione Liguria avvia un nuovo percorso di co-progettazione con il terzo settore per la realizzazione di interventi di welfare di comunità rivolti a giovani, persone anziane e persone con disabilità.

La giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, finanziato con le risorse della prima annualità dell’accordo di programma 2025–2027, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un importo complessivo pari a oltre 650.000 euro.

L’avviso, condiviso nel percorso istituzionale con il Forum ligure del terzo settore, è rivolto esclusivamente agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS appartenenti alle seguenti categorie: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo Settore. Il carattere innovativo del percorso di co-progettazione sta nella scelta di costruire non singole azioni isolate, ma un vero modello di welfare di comunità, capace di mettere in relazione persone, luoghi, generazioni e competenze diverse.

“L’avviso è frutto di una condivisione con il Forum Ligure del Terzo Settore, che unisce generazioni, territori e ambiti diversi: sociale, sport, cultura, ambiente e cura dei beni comuni – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche sociali e al Terzo Settore, Massimo Nicolò -. Con questa misura, Regione Liguria sceglie di investire su un welfare moderno, partecipato e generativo, condividendo il percorso con il Forum Ligure del Terzo Settore, che rappresenta un interlocutore fondamentale per rafforzare reti, competenze e processi di amministrazione condivisa. Il Terzo Settore — prosegue Nicolò — è un alleato strategico perché conosce i territori, intercetta i bisogni, attiva reti e porta competenze maturate sul campo. Con la co-progettazione vogliamo valorizzare questa capacità, orientandola verso azioni integrate e misurabili, capaci di rafforzare il tessuto sociale e di generare impatto positivo nelle comunità liguri”

L’obiettivo è promuovere comunità più capaci di prendersi cura delle persone e dei luoghi, valorizzando l’invecchiamento attivo, l’attivazione culturale, la vita all’aperto, la cura dell’ambiente, la protezione dei più fragili e l’utilizzo degli spazi comuni come luoghi di relazione e inclusione. L’avviso richiede un approccio integrato: ogni azione progettuale dovrà collegare almeno due ambiti tra sociale e sociosanitario, sport e benessere di comunità, cultura e turismo sociale, ambiente, spazi e beni comuni.

Il percorso prevede, la costituzione di una associazione temporanea di scopo unitaria tra gli ETS ammessi, l’elaborazione condivisa del progetto esecutivo e, in caso di valutazione positiva da parte della Regione Liguria, la stipula di un patto di sussidiarietà. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale “Sportellonline”, a partire dall’inizio della prossima settimana ed entro i termini previsti dall’avviso pubblicato sul sito di Regione Liguria nelle sezioni “Bandi e Avvisi” e “Welfare”.