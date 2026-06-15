Volo aereo a bassa quota per trasporto e logistica integrata, a Genova un convegno sulla Blue Tech Economy

Genova. Martedì 16 Giugno a Marina Genova si terrà una conferenza sul tema della Blue Tech Economy per presentare gli ultimi sviluppi dell’alta tecnologia applicata alle innovative soluzioni di trasporto e logistica integrata per le grandi aree metropolitane del Mondo.

L’iniziativa, ideata e progettata da European School of Economics e Marina Genova Aeroporto SpA, nasce per creare un punto di incontro stabile tra Blue Economy e High Tech, che renda Genova ponte tra le filiere, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese, mondo accademico, investitori e stakeholder.

L’evento, che si terrà presso il SeaYou Pavilion di Marina Genova alle 16.30, si propone di illustrare gli ultimi sviluppi delle nuove tecnologie di “volo aereo elettrico a bassa quota” (AAM – Advanced Air Mobility) e discutere dell’importanza strategica che il settore (Low Altitude Economy), trainato dai grandi problemi che affliggono la mobilità terrestre nelle grandi aree metropolitane del Pianeta e la logistica di corto raggio, ha già cominciato a rivestire nell’economia globale con ricadute economiche e investimenti ingentissimi in ricerca e sviluppo.

“L’evento è stato immaginato come volano per la convergenza di interessi comuni tra innovazione marittima, tecnologica e manageriale; in questo European School of Economics, considerate le proprie credenziali, è pronta a interpretarne il ruolo e supportarne la visione d’insieme sulla formazione specialistica”, commenta Federico Barbieri, COO del campus ESE di Genova.

Al centro della riflessione si porrà anche la visione della “Bay Area Genovese” come ecosistema integrato che connette porto, marina resort, yachting, aeroporto, industria tecnologica e formazione manageriale specialistica. Un modello territoriale innovativo capace di coniugare infrastrutture storiche, ricerca applicata, sperimentazione industriale e sviluppo di nuove competenze.

“Siamo lieti di promuovere e ospitare il dibattito sulle nuove tecnologie perché il nostro Marina rimanga un crocevia di idee innovative tra le quali intravedere il futuro” dichiara Giuseppe Pappalardo, CEO Marina Genova che aggiunge “i temi legati alla sostenibilità rappresentano, inoltre, un faro per lo sviluppo strategico della nostra attività”

Dopo i saluti istituzionali e il benvenuto di Giuseppe Pappalardo, previsti gli interventi di docenti universitari di chiara fama ed esperti internazionali che introdurranno il pubblico al primato di Genova Capitale della Blue Economy nei secoli, alle eccellenze genovesi e liguri nel settore dell’High Tech ed alle prospettive del volo elettrico a bassa quota nello Yachting.

Seguirà una tavola rotonda che illustrerà lo stato dell’arte dell’Advanced Air Mobility, i problemi aperti dalla cui soluzione passa la sua prossima attuazione e le principali prospettive di utilizzo nei diversi settori. Tra i partecipanti Jacopo Callà, CEO JP Droni; Ilaria Delponte, Docente UniGe e Vicedirettrice CIELI; Alessandro Pezzoli, Docente Politecnico di Torino; Vincenzo Poerio, CEO Tankoa Yachts; Giulio Segurini, CEO Strada AI; Marco Venturini, CEO Phase Motion Control. Moderatrice della tavola rotonda Maria Elena Iafolla, Academic Director ESE.

Concluderà l’evento Elio D’Anna, Founder European School of Economics, con un intervento sul potere del sogno nel tramutare in realtà anche le idee più avveniristiche e apparentemente inarrivabili.