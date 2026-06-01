Visite dermatologiche gratuite a Genova per l’open weekend “Pelle in salute”

Genova. Dopo il successo delle iniziative “Donna in Salute – Open Weekend 2026” e “Uomo in Salute – Open Weekend 2026”, dedicate rispettivamente alla salute femminile e maschile, torna a giugno un nuovo appuntamento con la prevenzione. Prende infatti il via “Pelle in Salute – Open Weekend. Prevenzione tumori cutanei”, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle.

Durante le giornate dedicate sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite, con eventuali indicazioni per approfondimenti diagnostici qualora ritenuti necessari dagli specialisti.

L’iniziativa si svolgerà secondo il seguente calendario:

* sabato 6 giugno – Fondazione Alberto Castelli presso Centro COL (visite prenotabili dal 3 giugno)

* sabato 6 e domenica 7 giugno – Ospedale Galliera (visite prenotabili dal 3 giugno)

* sabato 20 e domenica 21 giugno – Ospedale Policlinico San Martino (visite prenotabili dal 15 giugno)

All’iniziativa aderisce anche LILT Genova – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che metterà a disposizione appuntamenti aggiuntivi nei giorni feriali (visite prenotabili dal 3 giugno).

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione, da effettuare online secondo le modalità consultabili al seguente link: https://openweek.aomliguria.it/pelle/

“Dopo il grande successo delle iniziative ‘Donna in Salute’ e ‘Uomo in Salute’, che hanno registrato una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini, proponiamo un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione, questa volta focalizzato sulla salute della pelle e sulla diagnosi precoce dei tumori cutanei – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò –. Si tratta di una grande opportunità per effettuare un controllo specialistico gratuito e verificare lo stato di salute della propria pelle, soprattutto in vista dell’estate, un periodo nel quale è fondamentale prestare ancora maggiore attenzione all’esposizione ai raggi solari e adottare comportamenti corretti per proteggersi dai rischi legati ai tumori cutanei. L’elevata adesione registrata nelle precedenti iniziative conferma quanto sia importante portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini. Per questo, dopo queste prime esperienze, stiamo lavorando insieme ai coordinatori delle diverse aree territoriali per proporre iniziative analoghe anche nelle altre province liguri, così da garantire opportunità di prevenzione sempre più diffuse e accessibili a tutta la popolazione”.

“L’iniziativa “Pelle in Salute” – spiega Monica Calamai, Direttore Generale IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana – si inserisce all’interno del percorso degli open weekend che abbiamo avviato come contributo concreto alla prevenzione delle patologie oncologiche e non, rivolti alla popolazione dell’area metropolitana e, più in generale, di tutta la Liguria.

Il focus, in prossimità dell’estate, è dedicato alla salute della pelle: una scelta non casuale, perché mantenere la cute in salute significa anche proteggerla. In questo contesto, l’attenzione è rivolta in particolare ai tumori cutanei, tra i quali il melanoma rappresenta la patologia più aggressiva, con un’incidenza significativa anche nel nostro Paese. A livello mondiale si registra un tasso di circa 3,2 casi per 100 mila abitanti, mentre in Italia l’incidenza è di 12,7 casi per 100 mila abitanti; in Liguria il dato stimato è ancora più elevato, intorno ai 20 casi per 100 mila abitanti. Questi numeri – aggiunge Calamai – evidenziano quanto sia importante rafforzare le attività di prevenzione, soprattutto in un territorio come quello ligure, caratterizzato da un’importante esposizione al sole, dalla presenza del mare e da una diffusa abitudine a frequentarlo. Per questo è essenziale promuovere controlli periodici e adottare comportamenti protettivi adeguati.

Le iniziative proposte non sono eventi isolati, ma fanno parte di un percorso di prevenzione: per chi non riuscirà a prenotare – conclude Calamai – l’iniziativa verrà ripetuta nel corso dell’anno, proprio per rispondere all’elevata richiesta e all’attenzione che si intende garantire su questi temi, offrendo a tutti la possibilità di accedere a percorsi di screening”.

Le visite offerte nell’ambito dell’iniziativa sono gratuite e non è previsto il pagamento del ticket. Non è necessaria alcuna impegnativa o prescrizione medica: sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria. Qualora durante la visita emergesse la necessità di ulteriori accertamenti clinici o diagnostici, i pazienti saranno presi in carico dai professionisti delle strutture coinvolte e indirizzati ai percorsi di cura e approfondimento previsti, che seguiranno il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuali esenzioni dal ticket.

Per questo appuntamento con la prevenzione, nel complesso saranno disponibili 260 visite dermatologiche gratuite distribuite tra le diverse sedi. Per chi non riuscirà a prenotare, l’iniziativa verrà replicata nel corso dell’anno.