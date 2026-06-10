Psichiatra aggredita da un paziente in pronto soccorso: paura al Villa Scassi

Genova. Ancora violenza nei pronto soccorso cittadini. All’alba di mercoledì un paziente arrivato al Villa Scassi in stato di agitazione ha aggredito una psichiatra, per motivi ancora da accertare.

L’uomo, 33 anni, ha afferrato la professionista al collo: a intervenire sono state le guardie giurate in servizio in pronto soccorso, che lo hanno subito bloccato.

La psichiatra è stata visitata e medicata, e le sono stati stati prescritti tre giorni di prognosi. Il paziente si trova attualmente ancora ricoverato in ospedale, dove è sottoposto ad accertamenti clinici. Al Villa Scassi è arrivata anche la polizia per gli accertamenti di rito.

“L’azienda esprime piena solidarietà e vicinanza alla professionista coinvolta e ribadisce la più ferma condanna di ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari, quotidianamente impegnati nell’assistenza e nella cura dei cittadini”, fanno sapere dalla direzione sanitaria del Villa Scassi.