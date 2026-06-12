Villa Gentile, ecco il bando: 15 anni di concessione con rinnovo dei locali. Il parco sarà separato dal campo

Genova. Una concessione di 15 anni per un valore complessivo di poco più di due milioni di euro, con la finalità di potenziare il comparto sportivo dell’atletica leggera genovese. Questo in estreme sintesi il nuovo bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di Villa Gentile a Sturla, pubblicato in queste ore dal Comune di Genova. Bando dai tempi molto stretti – entro il 14 luglio devo essere presentate le offerte – che punta ad arrivare entro la fine dell’anno alla nuova gestione, continuando in questi mesi il regime transitorio di fatto rinnovato dal 2022 fino ad oggi ogni sei mesi.

L’impianto sportivo di Villa Gentile, situato nel cuore del quartiere di Sturla, in via Brigata Salerno, è l’unico a Genova conforme alle normative Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e alle specifiche di IAAF (International Association of Athletics Federations). Villa Gentile è caratterizzata da un tracciato di 400 metri con sei corsie di larghezza standard (1,22 metri ciascuna). Il fondo è realizzato in materiale sintetico poliuretanico ad alte prestazioni, che assicura elevate caratteristiche di resistenza all’usura, elasticità ottimale e adeguato drenaggio superficiale per l’utilizzo in condizioni atmosferiche variabili.

Sono presenti due rettilinei omologati per gare ufficiali della lunghezza di 100 metri, equipaggiati con blocchi di partenza e ostacoli regolamentari, conformi alle direttive federali e internazionali. L’impianto è dotato di pedane e attrezzature specifiche per le discipline tecniche, spogliatoi (con docce, servizi igienici, impianti di ventilazione, riscaldamento) e un’infermeria: presenti anche l’ex Casa del Custode e una gradinata da 282 spettatori che offre una visuale completa dell’area di gara. I locali sottostanti sono adibiti a palestra, servizi igienici per il pubblico nonché a spazi tecnici e depositi per l’attrezzatura sportiva, necessari per supportare le attività organizzative e sportive. Il lato nord dell’impianto, ai confini con il giardino pubblico, vede la presenza di un locale dedicato al Gruppo Giudici di Gara che fornisce un punto di osservazione strategico per la supervisione delle competizioni.

I dettagli della concessione: parcheggio e palestra

Escluso della concessione il parcheggio accessibile da via Brigata Salerno. Quest’area, negli anni, è stata una delle criticità legate alle precedenti gestioni, visto che l’uso promiscuo previsto – cioè parcheggio riservato all’impianto in caso di evento e aperto al pubblico in tutti gli altri momenti – spesso ha trovato degli intoppi, con chiusure non previste e gravi disagi per il quartiere, da sempre in balia di una grave carenza di posti auto, acuita negli anni dai diversi cantieri della zona. Il nuovo bando esclude dalla concessione il parcheggio pubblico che diventerà, previo ripristino della recinzione di delimitazione dell’impianto, a libero accesso 24h/24.

Diversa l’impostazione per quanto riguarda la palestra di via Vittorino Era, oggi utilizzata dalle scuole del quartiere e da associazioni sportive. Lo spazio è stato inserito nella concessione, ma resterà l’uso libero delle scuole tutti i gironi fino alle 14.

Ma non solo: il futuro gestore dovrà specificare un cronoprogramma per il ripristino degli spogliatoi, della casa del custodi il relamping delle torri, e la messa a norma delle barriere archiettoniche e alla manutenzione del verde. Nei prossimi mesi, saranno ultimati i passaggi burocratici, con una valutazione dei tecnici del comune sulle condizioni di restituzione dell’impianto.

Il giardino torna parco pubblico

Destino ancora diverso per il giardino pubblico sul lato mare dell’impianto. La sua organizzazione in questi ultimi anni è stata una delle note stonate delle passate gestioni: inglobato all’interno dell’impianto, con l’abbattimento della recinzione che divideva l’area dalla pista, negli ultimi anni la sua gestione è stata spesso oggetto di critica da parte dei residenti, che in più occasioni si sono trovati davanti ai cancelli rimasti chiusi senza preavviso.

Il parco è stato quindi escluso dalla concessione e tornerà come in passato nella gestione del Municipio IX Levante, che ne regolerà apertura e chiusura alla stregue degli altri parchi pubblici. Oggi il parco, però, versa in condizioni precarie, con un arredo vetusto e consunto, e il verde inselvatichito e una regimentazione delle acque piovane tutta da rivedere. Secondo quanto ricostruito da Genova24, la sua messa in sicurezza e riqualificazione sarà inserita nel piano triennale, con l’obiettivo di portare nuovi arredi e una nuova area giochi per i bambini. La manutenzione ordinaria sarà in capo ad Aster. Il nuovo concessionario dovrà ripristinare la recinzione, dividendo, come un tempo l’area verde – l’unica del quartiere – dall’impianto sportivo.

Uno dei tanti allagamenti del parco degli ultimi mesi

Sarà valutata anche la riapertura dell’accesso di via del Mille, oggi chiuso e divenuto nel tempo ricettacolo di degrado e sporcizia. La questione però appare vincolata ai termini di sicurezza, per cui questo passaggio sarà probabilmente successivo all’installazione di telecamere e alle messa in sicurezza del piccolo edificio presente tra la strada e il parco.

I cancelli chiuso senza preavviso del parco negli anni scorsi - archivio

I nodi da sciogliere: la sosta

Villa Gentile è stato ed è oggi l’impianto di riferimento per l’atletica leggera di Genova e non solo. Sono centinaia le persone che ogni giorno raggiungono il campo per gli allenamenti e – se le intenzioni della giunta si realizzeranno – i flussi potrebbero aumentare. Per il quartiere, quindi, resta il rebus dei parcheggi, che di fatto rende difficile la convivenza tra quartiere e campo.

Fino a qualche anno fa si era in parte ovviato ai problemi permettendo agli scooter di parcheggiare dentro il parco, cosa però oggi esclusa per ragioni di sicurezza. Il parcheggio di cui sopra, escluso dall’uso esclusivo dell’impianto, sicuramente non può bastare e il trasporto pubblico, in questi anni, non è mai stato una valida alternativa per atleti provenienti da tutte le parti della città. Il nodo oggi resta da sciogliere.

I commenti

“Villa Gentile è la casa dell’atletica genovese e merita una gestione all’altezza della sua storia, ma soprattutto del suo futuro – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Parliamo di un impianto di fondamentale importanza per le società sportive, per le scuole, per le ragazze e i ragazzi che si avvicinano all’atletica e per chi ogni giorno si allena o gareggia. Con questo bando chiediamo investimenti, cura degli spazi, attenzione agli spogliatoi, alle attrezzature, all’accessibilità e alla qualità complessiva dell’impianto. Villa Gentile per me è un luogo del cuore, è il campo della mia infanzia: mio padre ne è stato custode per tanti anni e lì ho messo le basi del mio percorso nel mondo dello sport. Per questo la pubblicazione del bando per la gestione dell’impianto ha per me anche un valore emotivo, oltre che amministrativo. L’obiettivo è che Villa Gentile continui a essere un punto di riferimento per l’atletica genovese e ligure, un luogo aperto a tutte e tutti, capace di accompagnare le future generazioni di atlete e atleti”.

“Come Municipio siamo soddisfatti di questo bando – spiega il presidente Federico Bogliolo – c’è stato un lavoro di grande collaborazione tra istituzioni, arrivando ad un testo credo equilibrato sia per chi subentrerà nella gestione dell’impianto sia per il quartiere. E’ stato pensato anche un sistema di punteggi legati alla messa in sicurezza degli accessi, mentre il municipio sta già lavorando per portare nuovi arredi all’interno nel parco tornato definitivamente pubblico”.