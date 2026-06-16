Asse Genova-Vietnam: la sindaca Salis incontra l’ambasciatrice a Tursi

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha incontrato martedì mattina a Tursi l’ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Nguyen Phuong Anh, in visita ufficiale nel capoluogo ligure.

Il colloquio ha rappresentato un significativo momento di dialogo e approfondimento nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni tra Genova e il Vietnam, con particolare attenzione al percorso di collaborazione avviato con la città di Da Nang. All’incontro hanno partecipato anche il vicesegretario permanente del Comitato del Partito Municipale di Da Nang, Nguyen Dinh Vinh, la console onoraria del Vietnam a Torino, Sandra Scagliotti, e il consigliere comunale delegato alle Relazioni internazionali, Si Mohamed Kaabour.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali ambiti di sviluppo condiviso, a partire dalla cooperazione economica e commerciale, valorizzando il ruolo strategico di Genova come hub logistico-portuale del Mediterraneo e quello di Da Nang come centro propulsore dell’area centrale vietnamita. Al centro del confronto anche le opportunità di investimento reciproco e la costruzione di nuovi canali di interscambio tra i rispettivi sistemi produttivi.

L’incontro si inserisce nell’ambito del patto di collaborazione internazionale sottoscritto nel 2025 tra Genova e Da Nang in occasione del City Partnership Forum, accordo che ha posto le basi per un dialogo stabile tra le due amministrazioni e per la definizione di linee operative comuni in diversi ambiti strategici.

Tra i settori prioritari individuati figura l’economia del mare, con l’obiettivo di avviare un confronto tecnico e istituzionale sui temi della cooperazione economica, dello sviluppo commerciale e delle opportunità di scambio tra i due territori. Un secondo filone riguarda la collaborazione accademica: l’Università di Da Nang ha infatti avviato una partnership strategica con l’Alleanza universitaria europea Ulysseus, di cui l’Università di Genova fa parte, creando così le condizioni per programmi di mobilità e scambio rivolti a studenti, docenti e ricercatori. Spazio anche al rafforzamento delle relazioni in ambito turistico, culturale e sportivo con l’obiettivo di promuovere nuove occasioni di valorizzazione reciproca.

L’ambasciatrice Nguyen Phuong Anh è a Genova anche per partecipare, nel pomeriggio, alla Genoa–Da Nang Conference, ospitata nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e intitolata “Viaggio dall’Italia al Vietnam centrale: rafforzare la cooperazione in materia di investimenti, commercio e turismo” alla quale interverrà anche l’assessora comunale a Commercio, Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin.