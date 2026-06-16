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Intervento

Lite in centro storico, 21enne estrae una roncola: arrestato

La polizia è intervenuta dopo le numerose segnalazioni di negozianti e passanti che hanno assistito alla scena

polizia, centro storico

Genova. Momenti di paura martedì mattina in vico della Croce Bianca, in centro storico, dopo che un uomo ha estratto una roncola durante una lite.

La polizia è intervenuta dopo le numerose segnalazioni di negozianti e passanti che hanno assistito alla scena. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato un uomo che corrispondeva alla descrizione di quello armato e lo hanno fermato.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti è emerso che, pochi istanti prima dell’arrivo della volante, avesse nascosto l’arma in un’intercapedine. I poliziotti vi hanno trovato una roncola lunga 43 centimetri, subito sequestrata.

L’uomo, un 21enne cittadino tunisino, è stato arrestato.

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