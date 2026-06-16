Lite in centro storico, 21enne estrae una roncola: arrestato

Genova. Momenti di paura martedì mattina in vico della Croce Bianca, in centro storico, dopo che un uomo ha estratto una roncola durante una lite.

La polizia è intervenuta dopo le numerose segnalazioni di negozianti e passanti che hanno assistito alla scena. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato un uomo che corrispondeva alla descrizione di quello armato e lo hanno fermato.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti è emerso che, pochi istanti prima dell’arrivo della volante, avesse nascosto l’arma in un’intercapedine. I poliziotti vi hanno trovato una roncola lunga 43 centimetri, subito sequestrata.

L’uomo, un 21enne cittadino tunisino, è stato arrestato.