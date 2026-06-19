Cantieri di sponda del Polcevera, entro l’autunno fine lavori su quella sinistra

Genova. Un sopralluogo lungo le strade di viabilità di sponda del torrente Polcevera per fare il punto sull’avanzamento dei lavori che ridisegneranno il sistema infrastrutturale e le connessioni urbane della bassa vallata.

Stamani, hanno partecipato l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali del Comune di Genova Massimo Ferrante, insieme al direttore generale di Ire Stefano Federico Baggio, al dirigente area infrastrutture Ire Luca Castagna, lo staff della direzione Lavori di Ire e Società per Cornigliano.

L’incontro sul campo ha permesso di definire le tappe conclusive delle opere: a fine agosto termineranno i lavori strutturali sulla sponda sinistra, avviando le successive fasi propedeutiche all’apertura della nuova infrastruttura, prevista entro la fine dell’autunno 2026.

Parallelamente, il 15 luglio si concluderanno le delicate operazioni di dragaggio del torrente, necessario, assieme ai nuovi argini, alla messa in sicurezza idraulica del tratto di foce.

Per quanto riguarda la sponda destra, il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro la fine del 2026, rendendo entrambe le sponde pienamente operative e integrate nei primi mesi del 2027.

L’intervento rappresenta l’ultimo tassello del piano complessivo regolato dalla Convenzione del 10 marzo 2008 – siglata tra Anas, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana, Autorità di Sistema Portuale e Società per Cornigliano, finalizzata al collegamento delle due strade di sponda con la Strada di Scorrimento a Mare “Guido Rossa”.

Con l’entrata in esercizio delle due sponde si completerà il nuovo assetto della mobilità dell’area, assicurando la piena integrazione tra il sistema portuale, la rete autostradale, la direttrice costiera e la Valpolcevera.

La nuova configurazione permetterà di convogliare il traffico di attraversamento, in particolare quello pesante, lungo itinerari dedicati, liberando la viabilità esistente per i flussi locali e di quartiere.

“È stato un sopralluogo importante per fare il punto su cantieri strategici che, entro la primavera del 2027, daranno finalmente una configurazione definitiva alla bassa Valpolcevera – dichiara l’assessore Massimo Ferrante – parliamo di lavori fondamentali per l’economia e la mobilità di Genova: questo è uno dei punti più critici della nostra rete stradale, dove convergono porto, autostrade, ferrovie e viabilità urbana. Grazie a questi innesti riusciremo a separare in modo efficiente il traffico locale da quello di attraversamento cittadino, soprattutto quello pesante”.

“Chiediamo ai cittadini ancora qualche mese di pazienza – continua – la sponda sinistra sarà completata entro l’autunno di quest’anno, mentre per la sponda destra, che garantirà anche la messa in sicurezza idraulica della zona di Villa Bombrini, la conclusione è prevista per l’inizio del nuovo anno, con la messa a regime definitiva entro la primavera 2027. Massimo altri 10-12 mesi e quest’opera, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, sarà compiuta. Con il recepimento di alcune ultime integrazioni formali, confermiamo il nostro concreto interesse a veder conclusi i tratti stradali e gli argini di collegamento diretto alla via Guido Rossa; una volta ultimati, i nuovi assi viari passeranno sotto la diretta gestione del Comune di Genova”.

La realizzazione delle nuove strade di sponda ha richiesto un articolato insieme di opere civili in un contesto geotecnico particolarmente complesso e caratterizzato dalla fitta presenza di infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali attive.

Oltre alla costruzione delle piattaforme stradali, l’intervento ha compreso importanti opere di sostegno, manufatti interrati, opere idrauliche e il riassetto delle reti esistenti.

Le lavorazioni sono state eseguite in gran parte in presenza di falda, in spazi operativi estremamente ridotti e in costante interferenza con il sistema ferroviario portuale, richiedendo soluzioni ingegneristiche e costruttive specifiche per ciascun lotto al fine di non interrompere mai le attività logistiche e produttive dell’area.

Da Anas altri 11,5 milioni a Società per Cornigliano

Ed è stato sottoscritto proprio oggi da Anas l’atto aggiuntivo alla convenzione del 10 marzo 2008 che prevede un ulteriore finanziamento di circa 11,5 milioni di euro da parte di Anas in favore di Società Per Cornigliano. Queste risorse integrative permettono di ultimare le due strade di sponda del torrente Polcevera, i cui costi sono nel tempo lievitati a causa del generale aumento dei prezzi.

“Il finanziamento aggiuntivo è stato reso possibile grazie al fattivo interessamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare delle risorse trasferite ad Anas e da questa messe a disposizione di Società Per Cornigliano”, si legge in una nota della società.

“I due interventi, sebbene in fase molto avanzata, non si sarebbero potuti terminare senza queste ultime risorse. Ora si prevede vengano ultimati entro l’estate per quanto riguarda la sponda sinistra ed entro l’autunno per quanto riguarda la sponda destra”.

L’atto aggiuntivo, oltre che da Anas e da Società Per Cornigliano, è stato altresì sottoscritto, come la convenzione originaria del 2008, anche da Regione, Comune, Città Metropolitana e Autorità di sistema portuale.