Viabilità Genova, le modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino all’11 giugno

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 5 all’11 giugno, e nei periodi immediatamente successivi, . Per quanto riguarda lesul territorio comunale, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già segnalato in settimana rispetto alla Fiera del Bestiame di Struppa , si segnalano in particolare:

1) I primi divieti di sosta in piazza della Vittoria in vista del concerto RDS Summer Festival

2) Sabato 6 giugno, nella zona tra Brignole e Valbisagno, temporanei divieti di sosta e transito per consentire il regolare svolgimento della manifestazione podistica “Correndo sotto le stelle”

3) Da lunedì 8 giugno, a Struppa, temporanee interdizioni al transito su alcuni ponti del quartiere.

Nel dettaglio:

1) PIAZZA DELLA VITTORIA, VIE BRIGATA LIGURIA, FIUME, MALTA, XX SETTEMBRE E CADORNA, VIALI THAON DI REVEL E CAVIGLIA – CONCERTO RDS SUMMER FESTIVAL

Nell’ambito dell’organizzazione del concerto RDS Summer Festival 2026, entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

– fino alle 00.01 di lunedì 8 giugno e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con previsione di rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli operanti per la preparazione delle aree relative alla manifestazione, in piazza della Vittoria:

1. sul lato levante della carreggiata di ponente limitatamente agli stalli di sosta APCOA dal n. 501 al n. 524

2. sul lato ponente della carreggiata di levante limitatamente agli stalli di sosta APCOA dal n. 215 al n. 235

3. su entrambi i lati del viale di collegamento tra le due carreggiate posto tra l’area cd. “Vulcani” e l’Arco della Vittoria (compresi gli stalli di sosta APCOA dal n. 251 al n. 258.

– dalle ore 00.01 di lunedì 8 giugno alle ore 00.01 del 17 giugno e comunque fino a cessate esigenze:

a. divieto di sosta con previsione di rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli operanti/afferenti per/alla manifestazione in piazza della Vittoria:

1. sul lato levante della carreggiata di ponente limitatamente agli stalli di sosta APCOA dal n. 523 al n. 531

2. sul lato ponente della carreggiata di levante limitatamente agli stalli di sosta APCOA dal n. 201 al n. 209

3. negli stalli riservati ai motocicli nel tratto di collegamento tra la piazza e la via Cadorna (lato ovest palazzo INPS)

b. divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti slla manifestazione, in piazza della Vittoria, nel viale di collegamento tra le due carreggiate (levante e ponente) posto tra l’area cd. “Vulcani” e l’Arco della Vittoria.

– dalle ore 00.01 del 114 giugno alle ore 7.00 del 15 giugno e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con previsione di rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione in:

1. tutte le aree di sosta di piazza della Vittoria, compreso il park in superficie, gli stacchi laterali tra il civico 9 e il civico 11, tra il civico 5 e il civico 7, tra il civico 2 e il civico 4, tra il civico 6 e il civico 8 – esclusi i due tratti di carreggiata in ingresso da via B. Liguria (sino all’arco soprastante il portico) ed in entrata da via Brigata Bisagno (sino all’arco soprastante il portico) che invertirà il senso di marcia

2. via Cadorna

3. via Brigata Liguria, lato levante della carreggiata, nel tratto compreso tra la fermata BUS AMT e lo stacco laterale tra i civici 5 e 7 di piazza della Vittoria ad eccezione dei veicoli al servizio delle persone disabili che espongono contrassegno CUDE

4. via Thaon de Revel (eccetto i mezzi pubblici)

5. viale Caviglia.

– dalle ore 7.00 del 14 giugno alle ore 7.00 del 15 giugno e comunque fino a cessate esigenze:

1. divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione, in piazza della Vittoria eccetto i due tratti in ingresso e uscita da/per via Diaz limitatamente ai veicoli diretti al park interrato e in uscita dallo stesso.

2. l’inversione del senso di marcia da ponente a levante nel tratto di carreggiata lato levante-mare di piazza della Vittoria compreso tra la citata piazza e il viale Brigata Bisagno con obbligo di arresto allo STOP e svolta a destra all’intersezione con il predetto viale.

– dalle ore 14.00 del 14 giugno alle ore 7.00 del 15 giugno e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati e afferenti alla manifestazione, in via Cadorna e viale Caviglia.

– dalle ore 20.00 del 14 giugno e fino a cessate esigenze:

divieto di transito per tutti i veicoli in:

1. via Brigata Liguria, nel tratto a monte dell’intersezione con via Ippolito d’Aste, eccetto i veicoli dotati di CUDE con a bordo il titolare del contrassegno e limitatamente alle aree di sosta dedicate presenti sul lato levante a monte dello stacco tra i civici 5 e 7 di piazza della Vittoria

2. via Malta, nel tratto tra via Granello e via Brigata Liguria

3. via Fiume – eccetto TAXI e mezzi AMT – nel tratto tra via Thaon de Revel e piazza Verdi in direzione monte ed, eccetto i veicoli afferenti alle proprietà private, nel tratto tra piazza Verdi e via Colombo in direzione mare

4. viale Thaon de Revel (eccetto TAXI e mezzi AMT)

5. via XX Settembre, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Granello e l’intersezione con via Fiume/Brigata Liguria, e in direzione levante nel tratto compreso tra via Maragliano e via Granello.

Tutti i veicoli compresi quelli privati potranno percorrere la via XX Settembre con direzione ponente nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Cesarea e Galata e l’intersezione con la via Ceccardi; i veicoli in uscita da via di Brera potranno immettersi in via Granello con direzione mare.

2) SABATO 6 GIUGNO – MUNICIPI VIII MEDIO LEVANTE, III BASSA VAL BISAGNO E IV MEDIA VAL BISAGNO – “53ª TRAVERSATA DELLA VALBISAGNO – CORRENDO SOTTO LE STELLE”

Sabato 6 giugno, nei Municipi VIII Medio Levante, III Bassa Val Bisagno e IV Media Val Bisagno, per consentire il regolare svolgimento della gara podistica competitiva e camminata ludico-motoria “53ª Traversata della Valbisagno – Correndo sotto le stelle”, dalle ore 20.00 alle ore 23.30 e comunque sino a cessate esigenze, scatterà il divieto di transito veicolare lungo il percorso interessato dalla manifestazione podistica e nelle aree connesse allo svolgimento della stessa, con esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei veicoli di pronto intervento e dei mezzi autorizzati dall’organizzazione, nelle seguenti località e strade:

– piazza Borgo Pila – Corte dei Lambruschini (punto di raduno e partenza)

– piazza Delle Americhe

– fornice di via Canevari

– via Canevari

– via Moresco

– via J. Monnet

– via Bobbio

– via Piacenza

– via Emilia

– via Molassana

– via Struppa fino all’altezza della sede GAU di Piazza Suppini (punto d’arrivo e termine della manifestazione).

Inoltre:

– in via Bavari, all’intersezione con la Galleria della Paglia, deroga alla direzione obbligatoria verso monte con possibilità di svolta a destra in direzione mare, con regolazione a cura del personale della Polizia Locale

– nel tratto di via Struppa da piazzale Brigata Volante Severino, in direzione mare, è consentito raggiungere esclusivamente le vie Raitano e Benedetto da Porto

– sul Ponte della Canova, istituzione del divieto di transito limitatamente alla corsia lato monte con direzione levante/ponente

– sul Ponte Tollari, istituzione del divieto di transito.

È altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti:

– dalle ore 12.00 alle ore 24.00 in via Struppa, lato ponente, nel tratto compreso tra via Buscaglia e piazza Suppini, nonché in via Struppa, lato levante, nel tratto compreso tra Ponte della Canova e Piazza Suppini

– dalle ore 15.00 alle ore 21.30 in piazza Borgo Pila – Corte dei Lambruschini;

Sono inoltre disposte le seguenti deroghe:

– deroga al divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in via Pedullà e Strada di Sponda Nuova, al fine di consentire l’istituzione di fermate e capolinea provvisori del Trasporto Pubblico Locale

– deroga al divieto di transito pedonale dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in via Pedullà, lato torrente Bisagno, per un tratto di circa 40 metri in direzione mare dal Ponte della Canova, al fine di consentire le operazioni di salita e discesa passeggeri del Trasporto Pubblico Locale.

Le linee del Trasporto Pubblico Locale procederanno regolarmente in direzione monte per poi immettersi, attraverso il ponte Green, in via Pedullà e Strada di Sponda Nuova. I mezzi effettueranno capolinea provvisorio, in direzione mare lato torrente, in prossimità della rotatoria di ponte della Canova. Da tale posizione, ove previsto, potranno riprendere la marcia in direzione mare percorrendo nuovamente via Pedullà e via Adamoli, con svolta all’altezza di Ponte Fleming, al fine di ristabilire il consueto percorso in sponda destra verso il centro cittadino.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e potrà adottare ulteriori misure di disciplina della circolazione stradale che si rendessero necessarie per motivi di sicurezza e ordine pubblico in relazione allo svolgimento della manifestazione.

3) PONTI TOLLARI, AL CAMPO XXV APRILE, SOLIMANO – LAVORI GIUNTO STRADALE

A partire dall’8 giugno a Struppa, per i lavori di manutenzione sugli elementi di un giunto stradale, nelle date e nei tratti stradali sottoindicati scatteranno le seguenti prescrizioni:

– dall’8 al 12 giugno, ponte Mario Tollari:

1. divieto di circolazione veicolare eccetto i veicoli propedeutici alle lavorazioni

2. limite massimo di velocità 30 km/h nel solo tratto iniziale all’intersezione con via Pedullà.

– dall’11 al 15 giugno, ponte al Campo XXV Aprile:

1. divieto di circolazione veicolare eccetto i veicoli propedeutici alle lavorazioni

2. limite massimo di velocità 30 km/h nel solo tratto iniziale all’intersezione con via Pedullà.

– dal 15 al 20 giugno, ponte Silvio Solimano:

1. limite massimo di velocità 30 km/h nel solo tratto iniziale all’intersezione con via Pedullà

2. istituzione del senso unico alternato, nelle tratte di volta in volta interessate alle lavorazioni, con l’ausilio di impianto semaforico per tutta la durata del cantiere.