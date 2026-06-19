Viabilità Genova, modifiche alla viabilità e alla sosta per cantieri ed eventi fino al 26 giugno

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 19 al 26 giugno, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare le disposizioni previste tra via del Commercio e via Donato Somma per monitoraggio strutturale alle infrastrutture stradali e le disposizioni di mobilità legate ai concerti di Olly allo Stadio Ferraris e la chiusura temporanea di via Balbi. Nel dettaglio:

1)VIA DEL COMMERCIO VIA DONATO SOMMA- MONITORAGGIO STRUTTURALE INFRASTRUTTURE STRADALI

Per consentire l’installazione di apposita sensoristica al fine di attivare i sistemi di monitoraggio strutturale per garantire la tempestiva acquisizione dei dati utili alla gestione delle infrastrutture stradali di competenza del Comune di Genova, dal giorno 17/06/2026 al giorno 22/06/2026, con orario 00.00/24.00, nei tratti di strada sottoelencati, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

-Via del Commercio, tratto compreso tra le intersezioni con la Via Cannè e la Via Bartolomeo Pagano: • limite velocità massima di 30 km/h; • divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede, in entrambi i lati della carreggiata, sottostanti gli impalcati di volta in volta oggetto di monitoraggio; • divieto di fermata nel lato levante della carreggiata

-Via Donato Somma (rampa discendente a Largo Edilio Pesce): • conferma del limite velocità massima di 30 km/h; Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed in particolare il libero accesso agli stacchi laterali autorizzati.

2) PIAZZALE MARASSI PIAZZALE ATLETI AZZURRI VIA DE PRA’ VIA DEL PIANO PONTE SPENSLEY VIA CALI’ VIA CASATA CENTURIONA- “CONCERTO DI OLLY PRESSO LO STADIO MARASSI”

Nell’ambito della manifestazione “Concerto di Olly allo Stadio Marassi”, nel piazzale riservato alla rimessa mezzi AMT con accesso veicolare del piazzale Marassi fronte Casa Circondariale, nei seguenti giorni e orari, a seguito di accordi diretti tra il Comitato organizzatore ed AMT, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli non afferenti la manifestazione:

• dalle ore 08:00 del 18 giugno alle ore 01:00 del 19 giugno

• dalle ore 08:00 del 20 giugno alle ore 01:00 del 21 giugno

• dalle ore 08:00 del 21 giugno alle ore 01:00 del 22 giugno Possibilità di accesso per i veicoli AMT dalle ore 01:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;

• nella gabbia lato gradinata sud dello stadio Ferraris, con decorrenza immediata fino alle ore 23:59 del giorno 22/06/2026 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forza dei veicoli ad eccezione dei veicoli afferenti la manifestazione;

• piazzale Atleti Azzurri d’Italia (tranne la gabbia sud come sopracitato) dalle ore 15:00 del giorno 17/06/2026 fino alle ore 23:59 del 22/06/2026, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli non afferenti la manifestazione;

• via de Prà dalle ore 08:00 alle ore 23:59, e comunque fino a cessate esigenze, nei giorni 18-20 e 21 giugno è istituito il divieto di circolazione veicolare;

• via del Piano nel tratto compreso tra via Tortosa e via Casata Centuriona, nei giorni 18- 20- e 21 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 23:59, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;

• via Casata Centuriona nei giorni 18-20- e 21 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 23:59, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;

• via Calì nei giorni 18-20- e 21 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 23:59, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;

• ponte Spensley nei giorni 18-20- e 21 giugno 2026 dalle ore 15:00 alle ore 23:59, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione;

3)VIA BALBI PIAZZA DELLA NUNZIATA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE

Via Balbi altezza dell’intersezione Piazza della Nunziata dalle ore 10:00 del 22/06/2026 alle ore 12:00 del giorno 24/06/2026: • Chiusura al transito veicolare della Via Balbi • Limite di velocità 30 km/h