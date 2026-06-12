Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi fino al 18 giugno

1) Dalle ore 21.00 di sabato 13 giugno alle 5.00 di lunedì 15 giugno, interdizione al transito veicolare del sottopasso di via Milano, a Sampierdarena

2) Da martedì 16 giugno, soppressione della corsia a mare di Lungomare Canepa, in direzione levante, nel tratto in avvicinamento all’ingresso del Varco Etiopia

3) Fino alle ore 24.00 del 23 giugno, proroga delle lavorazioni nella zona di largo della Zecca nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale

4) Domenica 14 giugno, a Cornigliano, la “Domenica pedonale“, con alcune modifiche ai regimi di circolazione e sosta nella zona di via Nino Cervetto.

Nel dettaglio:

1) VIA MILANO – DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE PER SOSTA VEICOLARE

Dalle ore 21.00 di sabato 13 giugno alle 5.00 di lunedì 15 giugno nei tratti sottoindicati di via Milano, nell’ambito delle lavorazioni volte allo stazionamento di un automezzo su carreggiata, vengono introdotte le seguenti prescrizioni:

– tratto di via Milano che adduce al sottopasso e in tutta l’area limitrofa alla cantierizzazione:

limite massimo di velocità 30 km/h.

– sottopasso di via Milano:

divieto di transito veicolare .

– tratto di via Milano a mare rispetto al sottopasso:

1. istituzione doppio senso di marcia

2. divieto di transito in direzione ponente per i veicoli aventi lunghezza superiore a 7 metri.

2) LUNGOMARE CANEPA – RIDUZIONE CORSIE IN AVVICINAMENTO A VARCO ETIOPIA



Da martedì 16 giugno, nell’ambito dei lavori del Tunnel Subportuale di cui all’accordo stipulato nel 2021 tra SPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sarà temporaneamente soppressa la corsia lato mare di lungomare Canepa in avvicinamento all’ingresso a Varco Etiopia, direzione levante, per la chiusura dello stesso.

Si confermano tutti gli altri provvedimenti già introdotti con ORM 390 del 9 aprile 2026, ovvero:

– Lungomare Canepa, nel tratto compreso tra il civico 3 e il Ponte Elicoidale:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

– Ponte Elicoidale:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

– via Milano, nuova rampa provvisoria di collegamento a lungomare Canepa:

conferma del limite massimo di velocità 30 km/h.

– via Pietro Chiesa:

1. conferma del limite massimo di velocità 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Fiamme Gialle.

– via Fiamme Gialle:

1. conferma del limite massimo di velocità 30 km/h

2. conferma dell’obbligo di svoltare a destra all’intersezione con via Pietro Chiesa.

3) VIE BENSA E RAGGIO, LARGO DELLA ZECCA – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Fino alle ore 24.00 del 23 giugno nella zona di largo della Zecca, per i lavori di realizzazione del “cavidotto del centro” nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

FASE 3

– largo della Zecca:

limite massimo di velocità 30 km/h per la direttrice ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. senso unico alternato all’intersezione con largo della Zecca regolato da movieri nella fascia oraria lavorativa e a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio negli altri periodi.

FASE 4

– via Bensa, nel tratto compreso tra via Vallechiara e via Sant’Agnese:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente

2. divieto di sorpasso.

FASE 5

– via Bensa, nel tratto compreso tra via Vallechiara e piazza della Nunziata:

1. limite massimo di velocità 30 km/h per la direttrice ponente

2. divieto di sorpasso.

4) DOMENICA 14 GIUGNO – CORNIGLIANO – DOMENICA PEDONALE

Domenica 14 giugno a Cornigliano, per consentire il regolare svolgimento della “Domenica pedonale“, nei sottoelencati tratti stradali e nelle sottoindicate fasce orarie entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

– dalle ore 6.00 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione e sosta , con sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti in:

1. via Nino Cervetto, nel tratto compreso tra Via Cornigliano e l’intersezione con via Romolo Gessi

2. via Romolo Gessi.

– dalle ore 8.00 alle ore 18.00, senso unico alternato regolato dalla Polizia Locale in:

1. via Frà Pio Robotti

2. via Nino Cervetto, nel tratto compreso tra dia Guido Agosti e l’intersezione con via Frà Pio Robotti.

Percorso alternativo:

Il traffico veicolare da levante verrà deviato verso via Lorenzo Dufour e via Nino Cervetto.

Prescrizioni:

Inibizione di numero 3 stalli di sosta presenti in via Frà Pio Robotti fronte civico 20 da destinare allo stazionamento dei mezzi di soccorso, al fine di rendere continuo il primario servizio di Pubblica assistenza svolto dalla Croce Bianca con sede in via Romolo Gessi.