Via XX Settembre pedonale, gli albergatori: “Proposta interessante ma serve confronto con la categoria”

Genova. “Federalberghi Confcommercio Genova accoglie con interesse il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione del tratto di via XX Settembre compreso tra piazza De Ferrari e Ponte Monumentale, presentato dall’amministrazione comunale nell’ambito del più ampio percorso di trasformazione urbana della città. L’obiettivo di rendere il centro cittadino più moderno, attrattivo, sostenibile e fruibile da residenti e visitatori è condiviso dal sistema alberghiero genovese, che considera la qualità dello spazio urbano un elemento strategico per la competitività della destinazione turistica. E’ necessario che il progetto venga approfondito attraverso un confronto diretto, al fine di individuare soluzioni capaci di coniugare la riqualificazione urbana con le esigenze operative delle strutture ricettive presenti lungo l’asse interessato dagli interventi”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa firmato e diffuso questa mattina da Federalberghi Confcommercio Genova, a commento della notizia del progetto della giunta Salis di riqualificazione con parziale pedonalizzazione di parte di via XX Settembre. “Particolare attenzione dovrà essere riservata ai temi dell’accessibilità degli hotel, delle operazioni di carico e scarico bagagli, dell’accoglienza degli ospiti e dell’accesso delle persone con disabilità, elementi essenziali per garantire standard di servizio adeguati soprattutto nelle strutture che operano sui mercati internazionali”. Da qui la richiesta di un Tavolo tecnico con la sindaca, il vicesindaco e gli assessori competenti.

“Condividiamo la volontà dell’amministrazione di investire sulla qualità urbana di via XX Settembre e sul suo ruolo di principale salotto cittadino – ha poi dichiara Carlo Tixe, presidente associazione albergatori Federalberghi Confcommercio Genova – Proprio perché crediamo nel valore di questo progetto, riteniamo fondamentale aprire un confronto preventivo col Comune per individuare soluzioni che garantiscano la piena accessibilità delle strutture ricettive e la qualità dei servizi offerti agli ospiti. Riqualificazione e accoglienza devono procedere insieme”.

“Il turismo rappresenta oggi uno degli asset strategici per l’economia genovese – aggiunge Massimo Parodi, vicepresidente vicario associazione albergatori Federalberghi Confcommercio Genova -. Interventi di questa portata devono tenere conto delle esigenze di un settore che contribuisce in maniera significativa all’occupazione, agli investimenti e all’immagine della città. Siamo certi che attraverso il dialogo sarà possibile trovare soluzioni equilibrate e condivise”.

“L’accessibilità di una struttura alberghiera non è un tema che riguarda esclusivamente l’impresa ma l’esperienza complessiva del visitatore e l’immagine della destinazione – osserva Giovanni Ferrando, General Manager dell’Hotel Bristol Palace e associato Federalberghi -. Siamo favorevoli a un progetto che migliori la qualità urbana di via XX Settembre ma riteniamo indispensabile che vengano previste soluzioni adeguate per l’accoglienza degli ospiti, le operazioni di carico e scarico bagagli e l’accesso delle persone con mobilità ridotta”.