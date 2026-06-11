Via XX Settembre cambia volto, Salis: “Sarà un boulevard moderno e europeo”

Genova. “Un boulevard moderno, europeo, per via XX Settembre, l’arteria che tutti percorrono e amano, e che sarà più verde e più fruibile da tutta la città”. Il progetto, elaborato dallo studio di architetti Dodi Moss, è stato presentato dalla sindaca di Genova Silvia Salis oggi durante la conferenza stampa di un anno di giunta.

Il progetto sarà finanziato nell’ambito dei fondi legati ai quattro assi del trasporto pubblico e da 3 milioni di euro del Comune di Genova.

“Via XX sarà trasformata nella sua parte superiore, dal ponte Monumentale a piazza De Ferrari – ha spiegato la sindaca, mostrando alcuni render del progetto – le connessioni viarie laterali resteranno invariate, lo dico ai commercianti e ai cittadini per tranquillizzarli. Ma vogliamo restituire alla via la sua vocazione, i marciapiedi saranno allargati, saranno create delle sedute e delle aiuole sui lati, nonché una pista ciclabile mentre al centro transiteranno i filobus elettrici, infine anche l’asfalto sarà cambiato, addio a quello nero, sarà steso un asfalto drenante, chiaro”.

Il progetto, in linea con quanto previsto nella versione originaria degli assi di forza, prevede la chiusura al traffico privato del tratto superiore, con due corsie dedicate al trasporto pubblico e una pista ciclabile per ogni direzione. Nella parte bassa, dove la versione iniziale comprendeva una Ztl estesa a via Colombo e via Galata, la soluzione definitiva va ancora studiata: “Ci confronteremo con le categorie interessate – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – anche per quanto riguarda la questione della consegna delle merci”.

“La novità è che l’accosto dei filobus sarà a filo del porticato – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante -. Abbiamo lavorato molto sulla parte degli arredi e su piccole opere di dettaglio, come illuminazione e camminamenti. La sostituzione dei materiali riguarderà tutta la via”.

“Un progetto fondamentale per la riappropriazione dello spazio pubblico – commenta l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola -. Non è una pedonalizzazione, ma apre le porte a un nuovo modo di fruire la città”.

Si avvicina dunque l’ora del restyling per la strada più importante del centro, da anni oggetto di diverse ipotesi di riqualificazione. Molti genovesi ricorderanno il progetto della rambla proposto nel 2011 dalla giunta Vincenzi in occasione di Euroflora, che a conti fatti si rivelò un flop. Poi, dopo l’ultima Adunata nazionale degli alpini, la suggestione di una pedonalizzazione del centro a partire da via XX Settembre, anche questa al momento destinata a restare sulla carta.