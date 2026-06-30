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Intervento

Cassetta sospetta davanti alla banca: chiusa via Carducci, intervengono gli artificieri

La segnalazione al 112 è stata fatta da un dipendente della filiale

Generico giugno 2026

Genova. Intervento degli artificieri della polizia e dei vigili del fuoco martedì in via Carducci, all’altezza della filiale della Banca Intesa, in centro città.

Poco dopo le 13.30 un dipendente della banca ha segnalato al 112 una cassetta di metallo sospetta all’esterno della filiale, all’incrocio con via Ceccardi, ed è scattato il protocollo previsto in caso di allarmi bomba.

Via Carducci è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di intervenire e analizzare la cassetta. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare chi l’abbia lasciata davanti alla banca. Poco prima delle 16 la cassetta è stata fatta brillare e l’allarme è rientrato.

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