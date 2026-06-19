Via Del Campo, ruba un coltello da macellaio e scatena il panico: fermato con il taser

Genova. Paura questo pomeriggio in via del Campo, nel centro storico di Genova. Nel corso di una lite tra due nordafricani uno di loro ha afferrato un coltello, recuperandolo da una vicina macelleria, e l’ha puntato contro il contendente che – nella fuga – è stato morso da un cane.

L’uomo con il coltello è poi fuggito nei vicoli del Ghetto dove, in vico Croce Bianca, lo hanno raggiunto i carabinieri.

I militari gli hanno intimato di buttare a terra l’arma, ma lui non l’ha fatto. Per poterlo disarmare e immobilizzare uno dei carabinieri lo ha colpito con il taser in dotazione.

Il tutto sotto gli occhi di residenti, commercianti e turisti, molti spaventati per il parapiglia e per la concitazione del momento.

Per verificare le condizioni dell’uomo colpito dalle scariche elettriche è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

L’altro coinvolto, ferito dal morso di un animale che si trovava per strada al momento del parapiglia e che si è spaventato per la fuga improvvisa, è stato portato anche lui in codice giallo all’ospedale Galliera.

(la foto è stata pubblicata dal gruppo Facebook Comitato Diritto e Legalità”