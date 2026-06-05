Via Buranello chiude per lavori, modifiche a traffico e linee Amt da lunedì 8 giugno

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Buranello causa lavori stradali, da inizio servizio di lunedì 8 giugno e fino a cessate esigenze, Amt Genova comunica che le linee degli autobus 1, 7, 9, 20, N1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 1 e N2
Direzione levante: percorso regolare.
Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria di piazza V. Veneto, via Avio dove riprendono percorso regolare.
Linee 7, 9 e N1
Direzione levante: percorso regolare.
Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprendono percorso regolare.
Linea 20
Direzione ponente: i bus, giunti in piazza Dinegro, proseguono per via Milano, via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria di piazza V. Veneto, sottopasso ferroviario, piazza Montano, dove effettuano capolinea provvisorio all’altezza del civ. 3.
Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Montano, proseguono per via Cantore dove riprendono percorso regolare.