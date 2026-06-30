Via Alle Antiche Bratte: al via la sostituzione dei chiusini e la sistemazione definitiva della sede stradale

Genova. Dopo le verifiche tecniche svolte dagli uffici competenti del Comune di Genova e a seguito delle ripetute segnalazioni e richieste avanzate dal Municipio V Valpolcevera, è stata definita la soluzione per l’intervento di sistemazione di Via Alle Antiche Bratte.

Lo comunica il presidente di Municipio Miche Versace: “Le tempistiche si sono purtroppo prolungate oltre quanto auspicato a causa della necessità di accertare le competenze relative alle diverse reti presenti nel sottosuolo e di individuare il soggetto responsabile dei chiusini da sostituire. A ciò si è aggiunta la necessità di reperire e ordinare gli appositi chiusini, elemento indispensabile per procedere alla conclusione dell’intervento in sicurezza. Oggi possiamo comunicare con soddisfazione che i chiusini sono in consegna e che, salvo imprevisti, nel corso della prossima settimana verranno sostituiti, consentendo la sistemazione definitiva della strada e la conseguente eliminazione delle limitazioni che hanno provocato, per settimane, pesanti disagi alla viabilità e lunghe code per residenti, lavoratori e automobilisti”

“Come Municipio V Valpolcevera desideriamo ringraziare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante, per la costante collaborazione e per aver seguito insieme al Municipio l’evoluzione della vicenda fino al raggiungimento di una soluzione concreta – conclude Versace – Siamo consapevoli dei disagi che cittadini e utenti della strada hanno dovuto sopportare e ce ne scusiamo. Le verifiche tecniche e amministrative si sono rese necessarie per garantire un intervento corretto e definitivo, ma auspichiamo che, qualora situazioni analoghe dovessero ripresentarsi in futuro, sia possibile individuare procedure ancora più rapide ed efficaci, così da ridurre al minimo i tempi di attesa e l’impatto sulla viabilità. Il Municipio continuerà a monitorare l’esecuzione dei lavori fino al loro completamento, nell’interesse del territorio e dei cittadini”.