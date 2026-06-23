Venerdì 26 giugno al Matitone un corso sullo sportello unico dell’edilizia

Genova. La Direzione Urbanistica del Comune di Genova promuove venerdì 26 giugno alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Matitone (via di Francia 1), l’evento “Sportello Unico dell’Edilizia – Istruzioni per l’uso”.

L’iniziativa, rivolta soprattutto ai professionisti del settore, rappresenta un momento di formazione voluto dall’Amministrazione comunale per informare e sensibilizzare al corretto uso di questo strumento, in un’ottica di collaborazione tra Ente e privati.

previa prenotazione entro le ore 23.59 di mercoledì 24 giugno (la scadenza originariamente prevista il 22 giugno è stata posticipata di 48 ore) al link Il corso potrà essere seguito in presenza o da remoto,entro le ore 23.59 di mercoledì 24 giugno (la scadenza originariamente prevista il 22 giugno è stata posticipata di 48 ore) al link https://shorturl.at/4QArz

«Il corso “Sportello Unico dell’Edilizia – Istruzioni per l’uso” rappresenta un’importante occasione di confronto tra Amministrazione e professionisti del settore – spiega l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola – Dopo le recenti modifiche organizzative che hanno riportato il servizio a modalità di accesso più semplici e dirette, vogliamo accompagnare questo percorso con momenti di informazione e formazione dedicati. L’obiettivo è costruire un rapporto sempre più efficace tra pubblico e privato, migliorare la gestione delle pratiche edilizie e garantire un servizio più vicino alle esigenze di chi ogni giorno opera sul territorio».