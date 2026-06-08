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Di base

Venerdì 12 giugno sciopero del personale della polizia locale anche a Genova

Lo sciopero interesserà l'intera giornata di venerdì 12 giugno e tutti i turni di servizio

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Genova. In previsione di possibili disagi, l’amministrazione comunale comunica fa sapere che il sindacato CSA Regione Autonomie Locali, ha proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale appartenente al corpo e servizi di polizia locale per il comparto funzioni locali.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata di venerdì 12 giugno e tutti i turni di servizio, ricompresi e ricedenti nel giorno antecedente e successivo ma rientranti nella prestazione lavorativa del 12 giugno, con blocco dello straordinario.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.

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