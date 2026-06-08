Venerdì 12 giugno sciopero del personale della polizia locale anche a Genova

Genova. In previsione di possibili disagi, l’amministrazione comunale comunica fa sapere che il sindacato CSA Regione Autonomie Locali, ha proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale appartenente al corpo e servizi di polizia locale per il comparto funzioni locali.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata di venerdì 12 giugno e tutti i turni di servizio, ricompresi e ricedenti nel giorno antecedente e successivo ma rientranti nella prestazione lavorativa del 12 giugno, con blocco dello straordinario.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.