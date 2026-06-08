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Viabilità

Veicolo in fiamme sulla autostrada A7 tra Isola del Cantone e Ronco: traffico bloccato

Il tratto autostradale in direzione sud è stato momentaneamente interrotto per il fumo e i soccorsi. Messa in salvo una persona

vigili del fuoco auto ribaltata a7

Genova. Un veicolo in fiamme all’altezza del chilometro 102 dell’autostrada A7 Milano Genova in direzione sud ha portato nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno, alla chiusura temporanea del tratto tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

I fatti sono avvenuti tra le 7 e le 8 del mattino. Il mezzo pesante ha preso fuoco per motivi da chiarire e dall’incendio è scaturito un denso fumo che ha reso scarsa la visibilità.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e soccorsi medici. Un uomo di circa 45 anni, a bordo del veicolo, è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni non sono gravi. Era riuscito a uscire da solo dal camion.

Al momento Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia tra Milano e Genova, l’uscita a Isola del Cantone o l’ingresso a Ronco Scrivia.

Intorno alle 8 altro problema e altre code sulla A7: un incidente all’altezza del casello di Genova Bolzaneto. Si è tratta di un tamponamento tra veicoli senza feriti gravi.

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