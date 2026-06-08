Veicolo in fiamme sulla autostrada A7 tra Isola del Cantone e Ronco: traffico bloccato

Genova. Un veicolo in fiamme all’altezza del chilometro 102 dell’autostrada A7 Milano Genova in direzione sud ha portato nella mattina di oggi, lunedì 8 giugno, alla chiusura temporanea del tratto tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

I fatti sono avvenuti tra le 7 e le 8 del mattino. Il mezzo pesante ha preso fuoco per motivi da chiarire e dall’incendio è scaturito un denso fumo che ha reso scarsa la visibilità.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e soccorsi medici. Un uomo di circa 45 anni, a bordo del veicolo, è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni non sono gravi. Era riuscito a uscire da solo dal camion.

Al momento Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia tra Milano e Genova, l’uscita a Isola del Cantone o l’ingresso a Ronco Scrivia.

Intorno alle 8 altro problema e altre code sulla A7: un incidente all’altezza del casello di Genova Bolzaneto. Si è tratta di un tamponamento tra veicoli senza feriti gravi.