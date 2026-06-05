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El capitan

Vasquez inarrestabile col Messico: segna anche con la Serbia

La Nazionale del capitano del Genoa esordirà l'11 giugno contro il Sudafrica. Affronterà poi Corea del Sud e Repubblica Ceca (18 e 24 giugno)

johan vasquez

Dopo la rete con l’Australia, Johan Vasquez, difensore del Genoa e del Messico, sembra averci preso gusto: sua la rete del pareggio nel 5-1 finale per la Tricolor. Messico pronto per l’esordio ai Mondiali di casa, imbattuto nel cammino di otto test prima dell’esordio.

Il difensore rossoblù ha avuto un’incertezza nell’azione che ha portato la Serbia al momentaneo vantaggio siglato da Stanic, con una scivolata andata a vuoto e il contemporaneo tentativo ciccando il pallone di Jesus Gallardo.

Al 34′ Vasquez si è fatto trovare pronto sul cross di Gutierrez e di testa, con grande tempismo, ha mandato la palla alle spalle di Stankovic. Poi il Messico ha dilagato.

La Nazionale esordirà l’11 giugno contro il Sudafrica. Nel girone A affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca (18 e 24 giugno).

 

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