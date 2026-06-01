Pasadena. Il capitano del Genoa Johan Vasquez ha segnato il gol vittoria del Messico nell’amichevole contro l’Australia a Pasadena. Un colpo di testa angolato su calcio d’angolo e una prestazione in generale molto solida che gli hanno consentito il premio come miglior giocatore della partita.

Il difensore ha terminato la stagione nel Grifone segnando una rete contro il Milan. Una stagione in cui è stato praticamente sempre presente, disputando in totale 3.217 minuti, che valgono l’undicesima posizione assoluta dei stakanovisti della Serie A (portieri compresi). Tra i giocatori di movimento solo Nelsson, Kalulu e Tiago Gabriel hanno fatto meglio di lui.

Di lui De Rossi ha parlato sempre molto bene, “un robot, che ha voluto giocare anche quando non avrebbe dovuto”.

Ai microfoni del canale tv Tudn ha risposto a chi gli chiedeva se fosse all’apice della sua carriera: “Speriamo che non sia l’apice, speriamo che ci sia ancora qualcosa di più che deve arrivare. Mi considero ambizioso, ho fame di altro, non vorrei che questo fosse il mio limite, voglio fare di più. Alla fine cerco di dare ai miei compagni di squadra quell’aiuto, che è ciò che mi soddisfa di più, più del gol, più dei festeggiamenti. Voglio dare a chi è in attacco la tranquillità necessaria per poter dare il massimo”.

Qualche giorno fa proprio a Tudn, il difensore aveva detto di stare bene a Genova. Questa la risposta riguardo a una possibile partenza dal Genoa per cambiare squadra. Il capitanp ha dichiarato di essere certo solo della sua situazione attuale, in cui si trova bene: “Non ne sono sicuro, non conosco il futuro, ma sono felice dove sono.”

Vasquez ha ammesso che l’Inter aveva mostrato interesse nei suoi confronti, ma ha confessato che non si è concretizzato nulla di più: “C’era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo con mia moglie; i miei figli sono nati lì. Non dico di voler vivere lì per sempre. Sono felice in città adesso, ma non so cosa succederà domani. Ne riparleremo più avanti”.