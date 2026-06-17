Valbisagno Smart: al via lo sportello che rafforza e integra la rete dei servizi per famiglie e minori

Genova. È stato presentato oggi presso il Municipio IV Valbisagno Smart, il nuovo sportello gratuito dedicato alle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni e pensato per offrire orientamento, informazioni e supporto nell’accesso ai servizi presenti sul territorio L’iniziativa nasce da un patto di collaborazione tra Municipio IV Media Valbisagno e Associazione Centro Archimede che ha come obiettivo quello di rendere più semplice il rapporto tra cittadini e istituzioni, soprattutto nei casi in cui le famiglie si trovano ad affrontare percorsi complessi o poco conosciuti.

“Valbisagno Smart” rappresenta un esempio concreto di come il welfare di prossimità possa evolversi per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni reali delle famiglie. Oggi sappiamo che la complessità burocratica, la frammentazione delle informazioni e la difficoltà di orientarsi tra servizi diversi rischiano troppo spesso di trasformarsi in fattori di esclusione, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità o attraversa momenti delicati nel percorso di crescita dei propri figli. Rafforzare i punti di accesso ai servizi significa rafforzare i diritti di cittadinanza.

Il servizio nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio, accorciando le distanze tra l’amministrazione e la cittadinanza. Non si tratta di un semplice ufficio informazioni, ma di uno spazio protetto dove trovare ascolto qualificato e supporto nell’accesso ai servizi sociali, socio-sanitari e amministrativi, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili.

“Questo sportello si inserisce pienamente nella visione di un welfare territoriale che il Comune di Genova sta costruendo – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio – un sistema capace non solo di intervenire quando emerge il disagio, ma di accompagnare, prevenire e sostenere le famiglie lungo tutto il percorso educativo e di vita dei minori. Investire sull’infanzia e sull’adolescenza significa investire sulla coesione sociale delle nostre comunità”.

“Il valore di Valbisagno Smart sta proprio nella capacità di mettere in rete istituzioni, Terzo Settore, scuola e servizi sociali, creando un presidio di ascolto e orientamento vicino alle persone – commenta Cristina Lodi, Assessora al Welfare e alle Famiglie del Comune di Genova – È in questa alleanza educativa e sociale che si costruiscono risposte più accessibili, tempestive e inclusive. Come amministrazione crediamo che nessuna famiglia debba sentirsi sola nell’affrontare passaggi complessi: il nostro compito è rendere il sistema più leggibile, più umano e più vicino ai cittadini. Anche questa iniziativa conferma il nostro impegno con i Municipi, in linea con i principi di amministrazione condivisa e di reale decentramento”.

“Con Valbisagno Smart vogliamo potenziare l’aspetto informativo su tematiche quotidiane che spesso rappresentano un vero e proprio muro per i cittadini, soprattutto quando si parla di infanzia e adolescenza – aggiungono Roberto D’Avolio, Assessore del Municipio IV Media Valbisagno, e Lorenzo Passadore, Presidente del Municipio IV Media Valbisagno – Molte famiglie si trovano ad affrontare procedure, servizi e percorsi complessi senza sapere a chi rivolgersi. L’obiettivo dello sportello è offrire un primo punto di orientamento, vicino alle persone, capace di accompagnarle verso le risposte e i servizi più adeguati, integrandosi con la figura dell’Operatore di Comunità, che già oggi svolge un ruolo essenziale sul territorio, e più in generale con l’intera rete dei servizi sociali, educativi e associativi della Valbisagno.”

“Il Centro Archimede è profondamente orgoglioso di farsi promotore in prima persona di questa iniziativa, un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito con grande convinzione – aggiunge il Centro Archimede – Il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere un punto di riferimento concreto e un supporto vivo per la comunità Con questa attività speriamo di poter offrire uno strumento davvero utile, accessibile e di valore per tutte le famiglie del territorio, aiutandole ad orientarsi tra servizi, opportunità e percorsi spesso complessi. Vogliamo contribuire a rafforzare quel rapporto di fiducia e collaborazione che da anni ci lega alla Valbisagno e alle sue realtà educative, sociali e associative.”

“È bello vedere come da un seme messo più di un anno fa quando ricoprivo la carica di Assessore ai Servizi alla Persona ed Educativi di questo Municipio, si sia sviluppato un progetto molto articolato, grazie alle associazioni del territorio con capofila il Centro Archimede e all’ azione dell’ attuale Giunta che dimostra che se un’ idea è buona deve essere portata avanti al di là del colore politico”, ha poi aggiunto l’ex assessore ai Servizi alla Persona ed Educativi Angela Villani, oggi consigliere capogruppo di minoranza del Municipio IV.

Come specificato durante la presentazione, Valbisagno Smart non si sostituisce ai servizi esistenti, ma si integra con la rete già presente sul territorio, lavorando in sinergia con l’Ambito Territoriale Sociale, con le scuole, con le associazioni e con figure già operative come l’Operatore di Comunità. Lo sportello potrà fornire un primo orientamento su numerose tematiche che riguardano la vita quotidiana delle famiglie. Ad esempio, un genitore potrà ricevere supporto per le iscrizioni scolastiche, informazioni sulle agevolazioni per mensa e trasporto, oppure essere indirizzato verso i percorsi corretti per l’ottenimento delle certificazioni DSA o della Legge 104. Sarà inoltre possibile ricevere orientamento per la scelta del pediatra, informazioni sull’indennità di frequenza, supporto per l’attivazione di SPID e Carta d’Identità Elettronica e indicazioni sui corsi di lingua italiana per cittadini stranieri. Il servizio sarà anche un punto di ascolto e orientamento per famiglie che vivono situazioni di fragilità sociale, educativa o relazionale, contribuendo a prevenire fenomeni di disagio e dispersione scolastica.

Lo sportello sarà operativo da martedì 30 giugno alle ore 14.30 presso il Municipio IV Media Valbisagno e sarà successivamente attivo tutti i martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. L’accesso è completamente gratuito. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 3683854 oppure scrivere all’indirizzo centroarchimede@gmail.com.