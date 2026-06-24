Balla attorno alle fiamme, giovane ustionata al falò della “parata della città di sotto”

Genova. Ballava attorno al falò, con altre amiche e amici, e forse a causa di qualche bicchiere di troppo, è scivolata ed è caduta nella pira restando ustionata.

È quanto accaduto a una ragazza ferita nella serata di martedì 23 aprile, in occasione del fuoco acceso davanti alla Commenda di Pré per la “parata della città di sotto”, la manifestazione alternativa a quella istituzionale per San Giovanni Battista, organizzata da diversi anni dai centri sociali.

Sul posto, poco dopo la mezzanotte, è intervenuto il 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

La ragazza, 29 anni, tedesca, è stata soccorsa, medicata e portata in codice giallo, poi elevato a rosso – il più grave – all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è presente il reparto specializzato in “grandi ustionati”.

Quando la giovane è stata caricata a bordo, un altro ragazzo, estraneo all’intervento – anch’esso in stato di alterazione – ha tentato di entrare nel vano sanitario dell’ambulanza pretendendo l’intervento delle forze dell’ordine in seguito a un diverbio che aveva avuto con un altro uomo.

Successivamente si è parato davanti al mezzo per impedirne la partenza verso l’ospedale ma è stato allontanato da alcuni presenti. Una volta partita l’ambulanza, lo stesso si è portato in mezzo alla strada iniziando a colpire alcune auto con pugni; è stato sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine.