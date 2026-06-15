Unige, elezioni del rettore: Emanuela Sasso ritira la candidatura e sostiene Uccelli

Genova. Emanuela Sasso, professoressa ordinaria di Probabilità e statistica matematica e prorettrice alla Programmazione, si ritira dalla sfida per il rettorato dell’Università di Genova. Sosterrà il neurologo Antonio Uccelli, al momento favorito insieme al matematico Michele Piana. Più indietro, solo teoricamente visto che la seconda votazione potrebbe stravolgere i risultati della prima, Nicoletta Dacrema, ordinaria di letteratura tedesca.

L’annuncio del ritiro di Sasso e della convergenza sul programma di Uccelli è arrivato con una nota alla comunità universitaria, diramata dall’ufficio stampa dell’ateneo, firmata dallo stesso Uccelli: “Nelle settimane di campagna elettorale, Emanuela Sasso e io abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con molte componenti della nostra comunità universitaria, ascoltandone idee, aspettative, preoccupazioni e proposte. Anche dopo il primo turno di votazione abbiamo proseguito questo percorso di ascolto, raccogliendo indicazioni e stimoli che ci hanno spinto a riflettere sul modo migliore per rispondere alle esigenze dell’ateneo e alle sfide che ci attendono”.

“Da questo percorso è emersa con sempre maggiore chiarezza una significativa sintonia tra le nostre idee, i nostri programmi e la nostra visione dell’Università. Per questo Emanuela Sasso ha deciso di ritirare la propria candidatura e di sostenere la mia, mettendo a disposizione energie, competenze ed esperienza per costruire, oggi e nei prossimi anni, il futuro del nostro ateneo”, si legge.

La nota prosegue parlando di “punti di contatto” e di “una comune concezione del ruolo dell’Università e delle modalità con cui essa debba essere governata”.

Il 18 e il 19 giugno si terrà, in forma telematica, la seconda votazione. La prima ha visto 2463 elettori al voto su 2835, pari al 86,88% degli aventi diritto.

Il risultato della prima votazione ha visto in testa Michele Piana, professore ordinario di Analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del ministero della Salute, con 635,72 voti. Dietro di lui, Antonio Uccelli, ex direttore scientifico del San Martino, con 553,58 voti. Emanuela Sasso aveva ottenuto 372,46 voti mentre Nicoletta Dacrema ha ottenuto 172,30 voti. Le schede bianche hanno pesato per 34,39 voti.

In caso di ballottaggio alla seconda votazione la sfida finale fra i due candidati con il maggior numero di preferenze sarà il 2 e 3 luglio. Il nuovo rettore, o la nuova rettrice, che prenderà il posto dell’attuale Federico Delfino, resterà in carica fino al 2032.