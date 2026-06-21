Università di Genova, quattro progetti in diversi argomenti ottengono il finanziamento Msca

Ricostruire una pagina poco conosciuta della storia ebraica europea

Il progetto BUNDITAL – Paths of No Return: The Bundist Group and the Jewish Refugee Community in Italy (1945–1949), sviluppato da Nethanel Treves sotto la supervisione di Guri Schwarz, docente UniGe di Storia contemporanea, si concentra sulla presenza in Italia dei profughi ebrei provenienti dall’Europa orientale nel secondo dopoguerra.

Attraverso l’analisi di fonti inedite in yiddish, italiano, inglese, francese, ebraico e polacco, la ricerca ricostruirà la vita politica, sociale e culturale del movimento bundista polacco nei campi per Displaced Persons presenti in Italia, le relazioni con le organizzazioni sioniste, i rapporti con le istituzioni italiane e le strategie migratorie verso Stati Uniti, Canada e Australia. Il progetto contribuirà ad ampliare la conoscenza dei processi di ricostruzione del mondo ebraico dopo la Shoah e delle trasformazioni che hanno caratterizzato l’Europa del dopoguerra.

La fellowship prevede una fase di ricerca presso la City University of New York e un periodo di collaborazione con l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.