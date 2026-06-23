Università, aperto il bando Aliseo: borse fino a oltre 7mila euro, soglie Isee più alte e nuovi posto letto per gli studenti

Genova. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio universitarie per l’anno accademico 2026/2027. Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle istituzioni AFAM della Liguria potranno presentare domanda ad Aliseo fino alle ore 12 del 31 luglio 2026. La misura, finanziata dalla Regione Liguria attraverso Aliseo, continua a garantire il sostegno agli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate.

“Regione Liguria continua a distinguersi per l’attenzione dedicata al diritto allo studio universitario. Nell’ultimo anno accademico sono state assegnate circa 4.900 borse di studio e, grazie a questa nuova misura, confermiamo il nostro costante supporto agli studenti rafforzando l’equità e l’inclusione del sistema accademico ligure – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega all’Università Simona Ferro -. Anche quest’anno la Liguria conferma un risultato ormai consolidato: tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti potranno beneficiare della borsa di studio. Il bando introduce una serie di maggiorazioni rivolte agli studenti in situazione di maggiore fragilità economica, alle studentesse iscritte ai corsi di laurea nelle discipline STEM, agli studenti con disabilità e a coloro che risultano iscritti contemporaneamente a più corsi di studio: novità importanti che testimoniano la nostra intenzione di non lasciare indietro nessuno”.

Nel dettaglio, per accedere ai benefici è necessario possedere i requisiti di merito previsti dal bando e rispettare i nuovi limiti economici fissati a 28.339 euro per l’ISEEU e a 61.608 euro per l’ISPEU. L’innalzamento delle soglie amplia ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari, consentendo a un numero maggiore di studenti e famiglie di accedere alle agevolazioni.

A conferma dell’impegno dell’ente, il 19 giugno Aliseo ha erogato la seconda rata delle borse di studio relative all’anno accademico 2025/2026 per un importo complessivo di oltre 4,5 milioni di euro.

“Abbiamo liquidato la borsa di studio a 2098 studenti vincitori di borsa e iscritti a un anno successivo al primo all’Università degli studi di Genova o frequentanti un corso degli istituti AFAM della Liguria – afferma Michele Scarrone, Direttore Generale di Aliseo –, borse che si aggiungono alle 598 già erogate agli studenti vincitori e iscritti a un primo anno di studi. Le altre matricole hanno tempo fino al 10 agosto 2026 per sostenere gli esami necessari alla liquidazione monetari della borsa di studio”.

Tra le principali novità del nuovo bando vi è la conferma del valore delle borse di studio anche dopo la conclusione delle misure straordinarie finanziate dal PNRR. L’importo della borsa varia in base alla condizione economica dello studente e alla sua residenza (in sede, pendolare o fuori sede) e può raggiungere un massimo di 7.172 euro per gli studenti fuori sede, comprensivi dei servizi di alloggio e ristorazione. Per gli studenti iscritti in sede con le condizioni economiche più fragili sono previsti importi minimi pari a 2.891 euro.

Oltre al contributo economico, tutti gli studenti vincitori hanno diritto all’accesso ai servizi di alloggio e ristorazione, all’esenzione dalla tassa regionale per il diritto allo studio e all’esonero dai contributi universitari.

Le matricole potranno presentare domanda sulla base della sola pre-immatricolazione. La possibilità è estesa anche agli studenti che partecipano al nuovo semestre “filtro” per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria presso l’Università di Genova.

Per la presentazione della domanda sono necessarie le credenziali SPID di secondo livello o la Carta d’Identità Elettronica. Gli studenti stranieri privi di cittadinanza italiana e di un documento d’identità italiano potranno invece accedere attraverso la procedura di accreditamento disponibile sul sito di Aliseo.

“Parallelamente, prosegue il piano di potenziamento dell’offerta abitativa per gli studenti universitari liguri – aggiunge Ferro -. Attualmente Aliseo gestisce oltre 1.000 posti alloggio e, grazie agli investimenti collegati al PNRR, nell’anno accademico 2026/2027 saranno attivati oltre 100 nuovi posti letto destinati ai borsisti in appartamenti e strutture private convenzionate. Tra gli interventi più significativi figura l’imminente apertura della nuova residenza universitaria ricavata nell’ex Clinica Chirurgica dell’Ospedale San Martino di Genova, che metterà a disposizione 319 nuovi posti letto e l’ampliamento, per gli studenti vincitori di borsa che frequentano i corsi del Campus universitario di Imperia, della possibilità di presentare contratti di locazione validi ai fini del contributo economico in tutti i comuni della provincia di Imperia, e non più soltanto nel capoluogo”.