Università, Cambiare Rotta e Udu: “Aliseo aumenta gli affitti, questo non è diritto allo studio”

Genova. Mentre l’Università di Genova attende di conoscere il nome del futuro rettore – il ballottaggio è fissato a inizio luglio – gli studenti, in particolare quelli del collettivo Cambiare Rotta e di Sinistra Universitaria Udu vanno all’attacco di Aliseo, l’agenzia regionale per il diritto allo studio, denunciando un aumento dei canoni di affitto delle residenze universitarie.

Recentemente sono usciti i bandi per gli alloggi e le borse di studio 2026-2027 – che vedono anche l’innalzamento delle soglie economiche (ISEEU fino a 28.339 euro e ISPEU fino a 61.608 euro) per allargare il più possibile la platea dei beneficiari, con le borse che arrivano a un massimo di 7.172 euro per i fuori sede e un minimo di 2.891 euro per i ragazzi in sede nelle condizioni più fragili.

Cambiare Rotta denuncia però un aumento nei canoni di affitto e convoca una conferenza stampa per mercoledì 1 luglio alle 9 sotto la sede di Aliseo in via San Vincenzo 4. “Vediamo che, rispetto all’anno scorso, il costo mensile degli affitti è aumentato – dicono da Cambiare Rotta – ora gli studenti saranno costretti a pagare fino a 300 euro invece che 270 per un posto in residenza universitaria, e fino a 330 euro invece che 300 per un posto negli appartamenti. È inaccettabile che un ente pubblico come Aliseo fissi dei prezzi come questi per gli affitti degli studenti, dato che sono cifre che competono e in parte superano quelle del mercato privato, senza contare che le condizioni delle strutture in questione sono già pessime e continuano a peggiorare”.

Lunedì c’è stato un incontro tra Aliseo e i rappresentanti degli studenti alloggiati. “Come al solito, non abbiamo ricevuto vere risposte, se non che sono aumentati i costi della manutenzione, ed evidentemente l’intenzione è quella di fare pesare questi costi sulle spalle degli studenti”, attaccano da Cambiare Rotta che è anche critica nei confronti della lista dei rappresentanti degli studenti in ateneo, Siamo Futuro. “Alle elezioni della consulta di Aliseo del 22/07 serve una nuova rappresentanza che sia megafono delle lotte e che rappresenti veramente le esigenze degli studenti”, concludono dal collettivo.

Anche Sinistra Universitaria – Udu Genova denuncia l’aumento dei canoni. “In un momento in cui il costo della vita continua a crescere, gli affitti nel mercato privato raggiungono livelli insostenibili e migliaia di studenti e studentesse faticano ad accedere ai servizi per il diritto allo studio, l’ente regionale sceglie di aumentare ulteriormente il costo degli alloggi pubblici destinati ai beneficiari delle misure di sostegno”.

“ALiseo giustifica questo aumento con la crescita dei costi di gestione e manutenzione. Ma se aumentano i costi di un servizio pubblico, la risposta non può essere presentare il conto agli studenti e alle studentesse – dichiara Michele Ciulla, senatore accademico dell’Università di Genova e coordinatore di Sinistra Universitaria – UDU Genova – il diritto allo studio non può essere trattato come un servizio commerciale da far quadrare economicamente sulle spalle di chi ne usufruisce. Se servono maggiori risorse, è la Regione Liguria che deve assumersi la responsabilità politica di investirle”.

Sinistra Universitaria – UDU Genova chiede la revisione delle nuove tariffe previste dal bando 2026-2027, un incremento dei finanziamenti regionali destinati al diritto allo studio e un piano straordinario per l’espansione dell’offerta abitativa pubblica universitaria in tutta la Liguria.

Nel nuovo bando Aliseo per le borse di studio, da segnalare però anche maggiorazioni di contributi per le studentesse iscritte alle discipline Stem, per gli studenti con disabilità e per chi frequenta più corsi, oltre al potenziamento dei posti letto, con oltre 100 nuovi posti in appartamenti convenzionati e l’imminente apertura della residenza all’ex Clinica Chirurgica del San Martino, che garantirà ben 319 posti letto. Il bando è attivo fino alle 12 del 31 luglio e la domanda può essere presentata sul sito ufficiale www.aliseo.liguria.it, accedendo tramite SPID o CIE.