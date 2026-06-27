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Maui e Ginevra sono le new entry dei Vigili del Fuoco della Liguria

Il border collie e il labrador sono entrati in servizio con i loro conduttori, il vigile esperto Nicola Ronga, in servizio nel comando di Savona, e il vigile esperto Alessio Tolu del comando di Genova

Generico giugno 2026

Genova. Nel corpo dei Vigili del Fuoco della Liguria arrivano due nuove unità cinofile: si tratta di Ginevra, border collie in coppia con il vigile esperto Nicola Ronga, in servizio nel comando di Savona, e del labrador Maui, braccio destro del vigile esperto Alessio Tolu del comando di Genova.

Le due unità cinofile hanno ottenuto la certificazione ufficiale dopo un percorso formativo d’élite durato 10 mesi alla Scuola Nazionale di Volpiano, in provincia di Torino.

L’addestramento ha previsto prove di obbedienza, agilità e specializzazione tecnica per due scenari principali: ricerca di persone disperse in superficie, in aree boschive o impervie, e ricerca sotto le macerie, come in caso di crolli strutturali o terremoti.

Maui e Ginevra con i loro conduttori sono pronte a intervenire in contesti regionali, nazionali e internazionali, lavorando in sinergia con le squadre USAR (Urban Search and Rescue), specializzate in catastrofi urbane. A oggi il dispositivo di soccorso cinofilo della Liguria sale a 11 unità dislocate tra le province di Genova, Savona e Imperia.

 

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