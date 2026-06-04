Unige, sotto i ghiacci dell’Antartide scoperta una struttura geologica finora ignota

«Questa ricerca ci ha permesso di collegare tra loro strutture che finora erano considerate separate o indipendenti», spiega Egidio Armadillo, docente UniGe di Geofisica applicata e primo autore dello studio. «Riconoscere un’unica grande architettura a scala continentale cambia in modo significativo la nostra comprensione dell’evoluzione geologica dell’Antartide orientale».

Secondo il modello proposto, la formazione dell’East Antarctic Fan-shaped Basin Province potrebbe avere avuto un ruolo importante anche nell’evoluzione successiva del margine antartico, influenzando la configurazione strutturale lungo cui si sarebbe poi impostata la separazione tra Antartide e Australia. Le strutture continentali individuate mostrano infatti relazioni spaziali con elementi tettonici sviluppati successivamente nella crosta oceanica durante l’apertura dell’oceano.

La scoperta ha implicazioni che vanno oltre la ricostruzione della geologia antica del continente. La morfologia del substrato roccioso nascosto sotto la calotta condiziona ancora oggi il comportamento del ghiaccio: influenza il flusso glaciale, la distribuzione dei bacini subglaciali e dei laghi sepolti, e può contribuire a definire aree di maggiore sensibilità della calotta antartica ai cambiamenti climatici.

Restano aperte importanti questioni scientifiche, in particolare riguardo all’età esatta della deformazione e alle cause geodinamiche che l’hanno generata. Proprio per questo, lo studio apre nuove prospettive di ricerca su una delle regioni geologicamente meno accessibili del pianeta.

Il lavoro è il risultato di una collaborazione scientifica internazionale coordinata dall’Università di Genova ed è stato svolto con il supporto del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

La pubblicazione su Nature Geoscience conferma il valore internazionale della ricerca e il ruolo di UniGe nello studio dell’Antartide e dei processi geodinamici profondi che, pur originati nel passato remoto, continuano a influenzare il paesaggio nascosto sotto i ghiacci e l’evoluzione della calotta glaciale.