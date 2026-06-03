“Una volée per il Gaslini”: 11.500 euro raccolti nell’evento organizzato dal Club Rotaract

Genova. Domenica 24 maggio, dalle ore 8.30 circa, si è tenuta “Una volée per il Gaslini”, evento patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova, dall’Università di Genova e dalla Camera di Commercio di Genova e supportato dallo sponsor tecnico Head e dal main sponsor Maserati – Forza S.p.A., che è stato organizzato dal Rotaract Genova Nord – Nord Ovest, organizzazione genovese di giovani under 33, in collaborazione con la Commissione Salute del Distretto Rotaract 2032.

La manifestazione di beneficenza ha visto un’ampia partecipazione alle gare di tennis doppio maschile, doppio femminile e doppio misto che si sono tenute nella magnifica cornice di Nuova Valletta Cambiaso – Parco dello Sport, Genova.

I numerosi tennisti hanno fatto donazioni di importi superiori a 40 € a partecipante a favore della Fondazione Gaslininsieme ETS, contribuendo alla realizzazione di un importante progetto di ricerca condotto dalla UOC di Radiologia che vede coinvolto il gruppo multidisciplinare URANO (Urologia, Radiologia, Anestesia e Nefrologia), già attivo presso il Gaslini e dedicato alla gestione integrata delle anomalie congenite del rene e delle vie urinarie.

Al fine di raccogliere ulteriori donazioni a favore del Gaslini, il Club Rotaract Genova Nord – Nord Ovest ha avviato anche le iniziative “In campo con Fabio Fognini” e “In campo con Flavia Pennetta”: grazie alla preziosissima disponibilità dei due campioni di tennis, è stato possibile raccogliere ulteriori donazioni a favore della Fondazione Gaslininsieme ETS, consentendo ai due donatori più generosi di

aggiudicarsi – rispettivamente – un’ora di tennis, singolarmente, con Fabio Fognini e con Flavia Pennetta.

La giornata sportiva del 24 maggio si è conclusa con la presentazione, da parte della Dottoressa Damasio, del progetto di ricerca sostenuto. Hanno fatto seguito i saluti istituzionali dell’Avvocato Stefano Fulcheri (Presidente del Club Rotaract Genova Nord – Nord Ovest), dell’Assessore alla Sanità di Regione Liguria Prof. Massimo Nicolò, della Presidente della V Commissione “Territorio e Valli” del Comune di Genova Dott.ssa Sara Finocchio, dell’On. Alberto Pandolfo, del Prof. Ezio Fulcheri in rappresentanza del Distretto Rotary 2032 e di Alessandro Ladik in rappresentanza del main sponsor Maserati – Forza S.p.A.

Successivamente, il Presidente della Commissione organizzatrice della manifestazione, Prof. Federico Bertocchi, insieme alle autorità presenti, ha premiato i vincitori delle gare, consegnando i premi forniti da HEAD, ha fornito gli attestati di ringraziamento personalizzati e ha individuato i donatori che si sono aggiudicati un test drive di un’ora, offerto dal main sponsor Maserati – Forza S.p.A., sulla vettura Maserati GranCabrio.

A tutti i partecipanti sono stati consegnati i gadget personalizzati prima dell’aperitivo finale, al quale hanno partecipato, oltre ai giocatori di tennis, anche numerose altre persone che hanno effettuato una donazione a Gaslininsieme.

La manifestazione ha consentito di raccogliere, a favore della Fondazione Gaslininsieme ETS, 11.500 €, anche grazie ai contributi del Club Rotary Genova Nord, del Club Rotaract Genova Nord – Nord Ovest e del main sponsor Maserati – Forza S.p.A.