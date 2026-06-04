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Solidarietà

“Una festa per la vita 4.0”, sabato al Cep l’evento della Misericordia tra musica e solidarietà

Sabato 6 giugno a partire dalle ore 17 presso la sede di via Martiri del Turchino 46

misericordia ponente soccorso

Genova. La Misericordia Ponente Soccorso organizza Una Festa per la vita 4.0, evento aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 17 presso la sede di via Martiri del Turchino 46, nel quartiere Cep di Genova.

La manifestazione unirà spettacolo, musica e solidarietà con un programma dedicato a famiglie, giovani e cittadini del territorio.

La serata inizierà alle ore 17 con l’esibizione di Kung-Fu a cura di KFO Kungfu OlisticOriente, seguita dalle performance di danza della scuola Butterfly Ballet. Dalle ore 18 apriranno gli stand gastronomici.

A seguire spazio alla musica con il DJ set di Fabbio Grazie Grazie, DJ Paolo Kighine e del vocalist Roberto Francesconi. La festa proseguirà poi con musica house insieme al DJ Save fino a tarda sera.

Durante il pre-serata verrà inoltre premiato il bambino con il costume a tema più originale “Tekno Folle”, scelto direttamente dagli ospiti della serata.

L’evento ha finalità solidali: il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà destinato alle attività della Misericordia Ponente Soccorso a sostegno del territorio.

L’associazione opera quotidianamente nei servizi di emergenza sanitaria 118, nei trasporti per persone fragili, nel supporto a bambini con disabilità, negli aiuti alimentari e nelle attività sociali rivolte alle famiglie del ponente genovese.

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