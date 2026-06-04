“Una festa per la vita 4.0”, sabato al Cep l’evento della Misericordia tra musica e solidarietà

Genova. La Misericordia Ponente Soccorso organizza Una Festa per la vita 4.0, evento aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 17 presso la sede di via Martiri del Turchino 46, nel quartiere Cep di Genova.
La manifestazione unirà spettacolo, musica e solidarietà con un programma dedicato a famiglie, giovani e cittadini del territorio.
La serata inizierà alle ore 17 con l’esibizione di Kung-Fu a cura di KFO Kungfu OlisticOriente, seguita dalle performance di danza della scuola Butterfly Ballet. Dalle ore 18 apriranno gli stand gastronomici.
A seguire spazio alla musica con il DJ set di Fabbio Grazie Grazie, DJ Paolo Kighine e del vocalist Roberto Francesconi. La festa proseguirà poi con musica house insieme al DJ Save fino a tarda sera.
Durante il pre-serata verrà inoltre premiato il bambino con il costume a tema più originale “Tekno Folle”, scelto direttamente dagli ospiti della serata.
L’evento ha finalità solidali: il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà destinato alle attività della Misericordia Ponente Soccorso a sostegno del territorio.
L’associazione opera quotidianamente nei servizi di emergenza sanitaria 118, nei trasporti per persone fragili, nel supporto a bambini con disabilità, negli aiuti alimentari e nelle attività sociali rivolte alle famiglie del ponente genovese.