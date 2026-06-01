Ultimo miglio e merci pericolose, il 5 giugno un incontro organizzato dai comitati

Genova. Il comitato Liberi cittadini di Certosa organizza per venerdì 5 giugno un incontro pubblico sul tema del passaggio delle merci pericolose sulla linea ferroviaria cosiddetta “ultimo miglio”, che attraverserà la Valpolcevera.

“Dopo tanti incontri sia in prefettura, sia presso la Casa di Quartiere di Certosa, alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci, dell’allora facente funzioni sindaco Piciocchi, del commissario di governo per il Terzo Valico Mauceri e del sottosegretario Rixi dove si annunciavano e si firmavano protocolli che sulla linea Porto-Vecchio Bivio Fegino non sarebbero mai passate le merci pericolose, per poi essere smentiti in una commissione comunale dall’ingegner Cocchetti che dichiarava che in caso di necessità il 10% di quelle merci sarebbero passate, a oggi ancora tutto tace”, si legge in un comunicato dei comitati.

“I cittadini, le persone, i residenti, i commercianti che vivono direttamente affacciati su questa linea che passa attraverso il Campasso – Certosa – Rivarolo – Fegino hanno il diritto di sapere – continuano – se queste merci pericolose transiteranno sotto le loro finestre o vicine alle loro attività commerciali. Il ricordo di Viareggio certo non lo abbiamo dimenticato”.

Quindi il 5 giugno l’incontro alla Casa di Quartiere di Certosa in via Certosa 13D. Parteciperanno i presidenti di municipio Versace e Colnaghi, l’assessore comunale Ferrante, i comitati stessi, il senatore Lorenzo Basso e consiglieri regionali.