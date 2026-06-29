Pablo Trincia, Cecilia Sala, Gabbani e tanti altri al festival di Lonely Planet a Genova

Genova. La nona edizione di Lonely Planet UlisseFest – La Festa del Viaggio si terrà a Genova dal 10 al 12 luglio 2026, proponendo come tema centrale l’Elogio della fuga. La manifestazione, ideata da Lonely Planet, utilizzerà i diversi spazi del capoluogo ligure, tra cui palazzi storici, piazze, il Porto Antico e i giardini affacciati sul mare, per ospitare oltre cinquanta appuntamenti che analizzano il concetto di viaggio attraverso discipline diverse quali la geopolitica, la letteratura, la scienza, l’esplorazione e la musica. La sostenibilità ambientale sarà supportata dalla collaborazione con Regionale Trenitalia nel ruolo di Official Green Partner.

Il festival prevede tre anteprime a inizio estate. Il 30 giugno, a Palazzo Doria Tursi, Paolo Giordano presenterà una riflessione sul viaggio nei territori colpiti da conflitti intitolata Fare i conti con il mondo. Da vicino. Il 6 luglio, in Piazza delle Feste, Pablo Trincia porterà in scena il monologo inedito La città delle sette isole, incentrato sulla complessità urbana e ambientale di Mumbai, con prevendite disponibili su Vivaticket. L’8 luglio, presso l’Ostello Bello, Nicolò Guarrera ripercorrerà i quattro anni della sua esperienza di viaggio a piedi intorno al mondo.

L’attualità internazionale e i mutamenti geopolitici costituiranno uno dei percorsi principali della rassegna. Cecilia Sala riporterà le dinamiche delle grandi crisi internazionali partendo dai confini delle aree di conflitto, mentre Marco Ansaldo esaminerà le tensioni politiche e militari nell’area del Mar Nero. La Siria contemporanea sarà descritta da Lorenzo Trombetta e Luigi Farrauto focalizzandosi sulla realtà odierna di Damasco. Anna Maria Giordano e Paolo Ribichini analizzeranno come la narrazione del viaggio venga influenzata dalle crisi globali. L’Asia Centrale e le rotte della Via della Seta verranno approfondite da Duilio Giammaria, Renato Malaman e Roberto Gabriele, analizzando il ruolo delle nuove potenze regionali e i cambiamenti economici. All’analisi della Cina saranno dedicati gli interventi di Alessandro Ceschi, sulla vita quotidiana a Pechino, e di Simone Pieranni, sulla percezione cinese degli Stati Uniti e sugli equilibri globali in Asia. Tra gli ospiti principali figurerà Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet, che in un dialogo con Chiara Francini ripercorrerà cinquant’anni di trasformazioni del settore turistico e geopolitico mondiale dagli anni Settanta a oggi.

Il tema urbano vedrà un confronto istituzionale tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, moderati da Sabina Minardi. Città come Mumbai, New York, Damasco, Tunisi, Pechino e Genova si collegheranno all’interno di un itinerario che includerà le presentazioni del Salotto del Mondo con focus su Spagna, Slovenia, Cina, Boston e Repubblica di San Marino.

Per la sezione esplorazioni, Marco Buttu descriverà le condizioni di isolamento della base scientifica Concordia in Antartide, mentre Daniela Tommasini e Frank Westerman affronteranno l’impatto della crisi climatica in Groenlandia e nel Nord Europa. Stefano Faravelli illustrerà il Giappone attraverso i suoi taccuini di viaggio illustrati, ed Erika Fatland analizzerà le eredità storiche dell’antico impero portoghese negli oceani. Il programma espositivo comprenderà le mostre fotografiche Paesaggi di donne che hanno fatto la storia, dedicata alla Spagna, e Messico oltre l’orizzonte visivo.

Il viaggio lento sarà rappresentato dal monologo sul camminare di Enrico Brizzi, dalle riflessioni sulla bicicletta di Fabio Genovesi e dalla testimonianza di Andrea Incarbone e Giacomo Perone sul viaggio in bicicletta Torino-Adelaide del progetto Centoventuno, che ha raccolto cinquantamila euro per la ricerca oncologica. Matteo Stella e Denis Falconieri racconteranno il percorso ciclistico da Pechino a Venezia sulle tracce di Marco Polo, mentre Zoé Lemaitre e Linda Campostrini esporranno le loro esperienze di nomadismo contemporaneo sulle Alpi e in Nuova Zelanda. Gli aspetti legati alla pianificazione e alla sicurezza del viaggio saranno trattati da Gayly Planet.

In ambito scientifico, AstroViktor tratterà i progetti di esplorazione spaziale verso la Luna e Marte, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso spiegherà i meccanismi di colonizzazione del pianeta da parte delle specie vegetali, e Gabriella Greison proporrà un intervento originale che unisce fisica quantistica e divulgazione.

Il programma musicale inizierà il 9 luglio ai Giardini Luzzati con il reggae di Julian Marley. Presso l’Axpo Arena del Mare si terranno i concerti serali di Francesco Gabbani il 10 luglio e dei Negramaro l’11 luglio. Sull’Isola delle Chiatte si esibiranno all’alba Micah P. Hinson e Seckou Keita. I percorsi dei Paesaggi Sonori saranno curati da Federico Sacchi, Raffaele Costantino, Alessio Bertallot e Valerio Corzani. L’offerta musicale include inoltre il Capital Party Live con Andrea Prezioso, lo spettacolo audiovisivo di Kruder & Dorfmeister e il concerto LiberTango con Gloria Campaner dedicato alle migrazioni italiane e alle musiche di Astor Piazzolla.

Sui temi dell’identità e della cultura, Antonio Spadaro approfondirà la Sicilia, Moni Ovadia terrà una lectio sul significato del cammino attraverso i miti di Ulisse e Abramo, Iaia Forte interpreterà un monologo di Natalia Ginzburg e Pietro Morello analizzerà il viaggio sonoro. Il format Viaggio in Italia valorizzerà i patrimoni UNESCO di Veneto, Toscana, Cremona e Genova, analizzando artigianato ed enogastronomia.

Genova sarà oggetto di specifici percorsi conoscitivi, come i tour delle Botteghe Storiche guidati dall’autore Lonely Planet Andrea Formenti, itinerari dedicati ai Palazzi dei Rolli e approfondimenti sulla tradizione musicale cittadina da Paganini alla Scuola Genovese. Infine, la Lonely Planet Academy organizzerà il workshop Scrivere di viaggi: come diventare autore Lonely Planet, affiancato da masterclass gastronomiche sul tiramisù veneto e sulla cucina cinese, eventi di Kitchen Confidential e una caccia al tesoro curata da Confartigianato Liguria.