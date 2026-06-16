Uil Liguria: cala il gender pay gap, ma la differenza salariale supera ancora i 9mila euro

Genova. Si è concluso a Genova l’ottavo congresso regionale della Uil Liguria, che ha confermato Riccardo Serri alla guida della confederazione per i prossimi quattro anni.

Difesa della qualità del lavoro e dei salari restano al centro non solo del congresso, ma anche dell’impegno e della visione della Uil, che ha fornito alcuni dati sulla differenza retributiva di genere.

Tra il 2019 e il 2024 le retribuzioni medie, sottolinea la Uil, hanno mostrato un andamento positivo sia per gli uomini sia per le donne. La retribuzione media femminile è passata da 16.629,95 euro a 18.837,23 euro, registrando un incremento del 13,3%, superiore a quello degli uomini, la cui retribuzione media è aumentata da 25.668,11 euro a 28.254,58 euro, pari al 10,1%.

Il gender pay gap è diminuito dal 35,2% al 33,3%, ma in termini assoluti la differenza rimane significativa, passando da 9.038 euro a 9.417 euro.

“Diritti, innovazione, solidarietà e responsabilità pubblica sono le parole d’ordine emerse dal dibattito – spiega Riccardo Serri – Il congresso ha indicato come impegno prioritario la costruzione di un Patto regionale per il lavoro di qualità, la sicurezza, il welfare pubblico, la transizione giusta, lo sviluppo produttivo e la coesione territoriale per giovani, donne, anziani e lavoratori attivi. Serve un dialogo costante con gli attori del territorio per una crescita condivisa della Liguria”.

La Uil ha anche proposto alle istituzioni tavoli permanenti su lavoro, sanità e welfare, industria e crisi aziendali, appalti e legalità, infrastrutture e mobilità, scuola, formazione e ricerca, politiche abitative, transizione energetica e digitale.

“La Liguria deve restare regione industriale, portuale, manifatturiera, energetica e della conoscenza, con una politica fondata su investimenti, ricerca, infrastrutture e salvaguardia dell’occupazione – conclude Serri – Ogni scelta pubblica dovrà essere valutata anche per l’impatto su occupazione, salari, sicurezza, qualità dei servizi, coesione territoriale e riduzione delle disuguaglianze”.

La segreteria regionale eletta dal congresso è composta da Giuseppe Gulli, Roberta Cavicchioli e Giovanni Bizzarro. Tesoriere: Daniela Segale. Confermati anche i coordinatori territoriali: Luigi Pinasco per il Levante, Salvatore Balestrino per lo Spezzino, Roberto Fallara per il Savonese, Marco de Andreis per l’Imperiese.