Notte alcolica alla Foce: 33enne prima sviene in spiaggia poi picchia la ragazza che era con lui

Genova. Intervento complicato la scorsa notte per i militi della Croce Bianca Genovese, intervenuti alla Foce per soccorrere un uomo colto da malore. La segnalazione è arrivata verso le 4 di notte da un passante: un 33enne, di origine marocchina, era incosciente in spiaggia.

Immediato l’intervento di soccorso. Con l’uomo uno donna di 25 anni, di origini russe, che ha immediatamente riferito ai soccorritori che la causa del malore era probabilmente il mix di alcol ingerito in precedenza. L’uomo ha registrato tre crisi convulsive prima di essere trasferito in ambulanza; i soccorritori hanno quindi richiesto l’invio dell’automedica Golf 1.

Poco prima dell’arrivo del mezzo avanzato il paziente si è risvegliato, ha sganciato autonomamente le cinture della barella ove era stato posizionato e dopo aver minacciato verbalmente i militi è fuggito dall’ambulanza tornando verso la spiaggia. Il personale sanitario lo ha ritrovato nuovamente sulla scena iniziale, ove è nata una discussione molto accesa tra l’uomo, la ragazza in sua compagnia e il ragazzo segnalante, per cui è stato richiesto l’intervento della Polizia.

Il 33enne ha rifiutato il trasporto in ospedale al termine di un intervento durato circa novanta minuti. Mezz’ora più tardi i soccorritori sono stati nuovamente inviati sul posto, dov’erano già presenti le Forze dell’ordine, in seguito alla chiamata della ragazza russa che ha riferito di essere stata picchiata dal paziente dell’intervento precedente. Ha riportato lesioni minori e ha rifiutato il trasporto in ospedale; l’equipaggio ha così potuto fare rientro.