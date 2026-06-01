Turismo, commercio e servizi: il centro Spiker della Cgil si apre ai lavoratori

Genova. C’è anche l’incremento dell’andamento turistico alla base della decisione della Filcams Cgil di essere presente in centro storico con un proprio presidio e la nascita di Spiker in Vico Semino 11, il nuovo punto di incontro sociale e sindacale dello Spi Cgil, ha agevolato questo percorso.

La Filcams, categoria della Cgil che rappresenta e tutela lavoratrici e lavoratori del turismo, commercio e servizi, risponde al bisogno di tutela aumentando la propria presenza sul territorio “chi lavora è soggetto ad un orario ben definito e spesso non riesce a recarsi di persona in sindacato, condizione che si traduce nella rinuncia a farsi tutelare ma anche più semplicemente a richiedere informazioni o assistenza” commenta Nicola Poli Segretario Generale Filcams Cgil Genova, che aggiunge “per questo abbiamo pensato di avvicinarci ai luoghi dove maggiore è la presenza di manodopera di questo comparto”.

Nei primi due mesi di quest’anno sono stati 425.601 i turisti arrivati in Liguria di cui quasi la metà a Genova (43,2%) per un ammontare di oltre un milione di presenze. Due turisti su tre vanno in albergo, uno su cinque in strutture extra-alberghiere e 11 su 100 in appartamenti in affitto breve; è questo uno dei segmenti presenti in centro storico e nel quale trovano impiego diverse figure professionali da chi si occupa delle pulizie e dell’approvvigionamento, a chi di ricezione, ecc. “in questo contesto è più forte il rischio di sfruttamento in quanto i posti di lavoro sono molto parcellizzati ed è difficile per lavoratrici e lavoratori organizzarsi in forme di tutela collettiva” commenta Poli.

Ma anche il piccolo commercio, la presenza dell’Acquario e di tutte le attività commerciali che ruotano intorno al Porto Antico rappresentano il luogo di lavoro di molte lavoratrici e lavoratori che da questo mese avranno a disposizione un luogo sindacale di prossimità al quale rivolgersi. Per informazioni si può chiamare la sede della Filcams allo 010 6028252.