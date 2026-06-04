Tunnel della Val Fontanabuona, Salvini conferma l’impegno del governo

Genova. “Esprimo soddisfazione per l’impegno assunto dal Governo, attraverso il Ministro Matteo Salvini, sulla realizzazione del tunnel Rapallo-Fontanabuona, un’opera attesa da troppo tempo da cittadini, amministratori locali e imprese del territorio”. Lo dichiara l’onorevole Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, a seguito del question time rivolto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sul futuro del collegamento tra Rapallo e la Fontanabuona.

“Parliamo di un’infrastruttura strategica per la Liguria – sottolinea Bagnasco – fondamentale per unire la costa all’entroterra, migliorare la sicurezza della viabilità e sostenere lo sviluppo economico di una delle aree più dinamiche della nostra regione. Il tunnel Rapallo-Fontanabuona non può restare ancora sospeso tra annunci, aspettative e rinvii. Da anni – prosegue il deputato azzurro – il territorio attende una risposta definitiva. Ogni generazione ha sentito parlare di quest’opera, ma nessuna l’ha ancora vista realizzata. Per questo ho chiesto al Governo chiarezza sulle risorse disponibili e sul cronoprogramma per l’avvio dei lavori”.

“La risposta del Ministro Salvini conferma la volontà dell’Esecutivo di dare seguito agli impegni assunti e rappresenta un segnale importante per tutta la Liguria. Ora occorre procedere con determinazione, affinché il progetto possa finalmente trasformarsi in un cantiere reale. Come Forza Italia – conclude Bagnasco – continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio, al fianco del territorio, perché il tunnel Rapallo-Fontanabuona è un’opera necessaria, attesa e decisiva per il futuro della viabilità e dello sviluppo della nostra regione”.

“Bucci è andato a Roma a incontrare Salvini e Rixi per fare il punto sulle infrastrutture liguri. L’ennesimo incontro seguito dall’ennesima fotografia di rito e dall’ennesimo annuncio di mirabolanti passi in avanti di cui nessuno vede la concretezza dei fatti. Dalle dichiarazioni diffuse dalla Regione emergono soltanto formule generiche e rassicurazioni di circostanza, mentre i cittadini continuano ad aspettare opere annunciate da anni”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il consigliere regionale PD Federico Romeo, dopo l’incontro di Bucci con Salvini e Rixi a Roma.

“Sul Terzo Valico si continua a parlare di completamento nel 2027 dopo anni di rinvii e modifiche dei cronoprogrammi. Sul tunnel della Fontanabuona siamo ancora alla fase del progetto esecutivo e delle procedure che dovranno precedere l’avvio effettivo dei lavori. La Pontremolese non è neppure citata tra le priorità su cui lavorare. Sulle altre opere strategiche continuano a mancare indicazioni precise su tempi, finanziamenti e avanzamento”, sottolineano.

“Se dall’incontro sono emerse novità rilevanti, Bucci venga in Consiglio regionale a illustrarle. Le infrastrutture riguardano il futuro della Liguria e meritano un confronto pubblico e trasparente con il Consiglio regionale, con gli enti locali, con le imprese e con i cittadini. I liguri hanno il diritto di sapere quando vedranno concluse opere che attendono da anni e se l’incontro a Roma è stato veramente utile al fine di ottenere risposte o il solito incontro di circostanza su cui questa destra è solita costruire la sua propaganda”, concludono Natale e Romeo.