Il tunnel di Borgo Incrociati riapre il 15 giugno ma solo di giorno: i lavori non sono finiti

Genova. Riaprirà il 15 giugno il sottopasso pedonale di Borgo Incrociati, ma solo a orario ridotto. È quanto ha comunicato nelle scorse ore Mariano Cocchetti di Rfi, responsabile di progetto dei lavori di potenziamento del nodo ferroviario, in una missiva indirizzata all’assessore comunale alle Infrastrutture Massimo Ferrante che ne ha dato notizia.

Nell’informativa si legge infatti che i lavori all’interno del sottopasso “stanno proseguendo senza soluzione di continuità” e che “a partire dal 15 giugno” il Cociv completerà l’intervento in orario notturno, “garantendo l’apertura al pubblico nella fascia compresa tra ore 8.00 e le ore 20.00“.

Per la riapertura totale, anche in orario serale e notturno, bisognerà attendere il 30 settembre. Entro questa data, garantisce l’ingegnere, il sottopasso “si presenterà nella sua versione progettuale definitiva”.

Dunque – è proprio il caso di dirlo – si vede la luce in fondo al tunnel per un collegamento fondamentale tra Brignole e la Valbisagno, unica alternativa praticabile da pedoni e ciclisti senza dislivelli e senza interferenze col traffico veicolare.

La chiusura era scattata lo scorso 15 maggio con la promessa di un intervento complessivo di riqualificazione che dev’essere ancora eseguito e che sarà il motivo dello stop notturno nei prossimi mesi. Per la riapertura si parlava di fine 2025, poi la proroga “a sorpresa” fino al 31 marzo, il grido d’allarme dei commercianti, l’ulteriore slittamento al 15 giugno e infine la conferma nero su bianco che non ci saranno altri rinvii. A conti fatti più di un anno per un cantiere che doveva concludersi in sette mesi.