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Senza cuore

Anziana derubata con la truffa del “finto carabiniere”: la telefonata, la “scorta in banca” e la fuga

L'80enne, una volta accortasi del raggiro, ha avvertito i veri carabinieri che hanno fatto scattare le indagini

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Sestri Levante. I Carabinieri della Stazione di Sestri Levante hanno denunciato una 36enne campana che ha commesso una truffa ai danni di una 80enne mediante la tecnica del finto carabiniere. Le attività di indagine sono immediatamente iniziate a seguito della denuncia sporta dalla donna, la quale ha riferito di essere stata contattata al telefono lo scorso 23 giugno da un sedicente carabiniere che la informava di un controllo da eseguire sui gioielli in suo possesso poiché presumibilmente potevano essere provento di una rapina.

Il finto carabiniere, pertanto, convinceva l’anziana donna a recarsi il giorno successivo in banca, dove custodiva i monili in una cassetta di sicurezza, accompagnata da un carabiniere di sesso femminile, che l’avrebbe raggiunta presso la sua abitazione. Il tutto al fine di scongiurare sue responsabilità. Prelevati i monili dalla banca, la vittima li consegnava alla sedicente carabiniere che, una volta riaccompagnata l’anziana donna a casa, si dava poi alla fuga in macchina.

Non appena avuto contezza della truffa i Carabinieri di Sestri Levante hanno diramato le ricerche, in ambito nazionale, della vettura utilizzata dal sedicente carabiniere, che veniva rintracciata e identificata ad Arezzo da una pattuglia della Polizia Stradale. La truffatrice purtroppo si era già disfatta della refurtiva

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