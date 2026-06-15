Trofeo Città di Rapallo, cresce il movimento della pallanuoto femminile giovanile

Rapallo. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la sesta edizione del Trofeo Città di Rapallo, appuntamento ormai diventato una tradizione nel panorama della pallanuoto femminile giovanile italiana.

Per tutta la giornata la piscina di Rapallo ha accolto atlete, tecnici e famiglie, confermando ancora una volta il valore sportivo e sociale della manifestazione. Un evento che negli anni è cresciuto costantemente, trasformandosi in un importante momento di confronto per le giovani pallanuotiste e in un’occasione di incontro tra società che condividono gli stessi valori di crescita, formazione e passione per questo sport.

Sul piano sportivo, il torneo ha visto la vittoria del Bogliasco, davanti proprio alla RPN, seconda classificata.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente del Rapallo Pallanuoto, Enrico Antonucci:

«Il torneo ha avuto un seguito importante di famiglie e atlete ed è diventato ormai un appuntamento tradizionale della pallanuoto femminile giovanile. Questa era la sesta edizione e siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo che abbiamo visto sugli spalti e in acqua. Complimenti a tutte le società che hanno preso parte alla manifestazione. Il nostro auspicio è quello di continuare a crescere con questo entusiasmo e di poter presto organizzare tornei dedicati anche ad altre categorie. Un ringraziamento speciale va al Comune di Rapallo per l’impegno e la collaborazione che ha garantito nell’organizzazione dell’evento. Li attendiamo sempre al nostro fianco per continuare insieme questo percorso di crescita. A tutti va il nostro abbraccio e il nostro grazie».

Il Trofeo Città di Rapallo si conferma così una delle manifestazioni di riferimento per la pallanuoto femminile giovanile, capace di coniugare competizione, amicizia e promozione dei valori dello sport.